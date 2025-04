Wird Can Kaplan bei KDRS über seine Ex Walentina auspacken?

Vor wenigen Stunden gab RTL den Cast für die diesjährige Kampf der Realitystars-Staffel bekannt: Auch mit dabei ist Walentina Doroninas (24) Ex-Freund Can Kaplan. Wie der Unternehmer auf Instagram verrät, hat er sich für die Zeit in der thailändischen Sala viel vorgenommen. "Es ist offiziell. Ich bin bei 'Kampf der Realitystars' dabei und es wird heiß. Ich habe viel im Gepäck und damit meine ich keine Kleidung", teasert der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidat an. Was er damit wohl meint?

Viele Fans vermuten, dass seine Worte metaphorisch dafür stehen, dass er viel mit sich herumträgt. Denn hinter dem Start-up-Gründer liegt eine turbulente öffentliche Schlammschlacht mit seiner Ex-Partnerin. Can und Walentina waren fast zwei Jahre lang zusammen und hatten Ende 2022 sogar ihre Verlobung verkündet. Doch zu einer Hochzeit kam es nie – im Gegenteil: Nach einer kurzen Beziehungspause trennten sich die beiden im Juni 2024 endgültig. Im Raum stand neben Fremdgehvorwürfen auch Walentinas Vorwurf der häuslichen Gewalt gegen ihren Ex. Ob Can bei "Kampf der Realitystars" nun seine Sichtweise auspacken wird?

Eins steht fest: Mit dem Unternehmer in der Show wird es mit Sicherheit nicht langweilig. Aber auch andere Stars werden für mächtig Unterhaltung sorgen: Neben Can mit dabei sind unter anderem die Realitystars Tara Tabitha (32), Linda-Caroline Nobat (30) und Jonathan Steinig (29). Unterstützung erhalten sie von den Schauspielern Anouschka Renzi (60) und Stephen Dürr (50). Der einstige Promi Big Brother-Gewinner Jens Hilbert (47), die DSDS-Bekanntheit Anita Latifi (29), der Ex-Prince Charming-Teilnehmer Martin Angelo (31) sowie AYTO-Star Christin Okpara (29) werden den thailändischen Strand ebenfalls aufmischen.

Anzeige Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image Can Kaplan und Walentina Doronina, Reality-TV-Stars

Anzeige Anzeige

RTLZWEI "Kampf der Realitystars"-Moderatorin Arabella Kiesbauer

Anzeige Anzeige