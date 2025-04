Jugendtraum: Michelle Obama möchte gerne nach Europa ziehen

Michelle Obama (61) wies vor einigen Tagen die Gerüchte über eine mögliche Trennung von ihrem Ehemann Barack Obama (63) entschieden zurück. Gleichzeitig berichtet The Sun, dass die ehemalige First Lady darüber nachdenken würde, für einige Zeit in Europa zu leben. Laut dem Bericht soll es sich dabei um einen Jugendtraum handeln, den sie sich erfüllen möchte. Südeuropäische Länder wie Frankreich, Italien, Griechenland oder Spanien sollen dabei ganz oben auf ihrer Liste stehen, da sie eine Vorliebe für deren entspannteren Lebensstil haben soll. Ob Barack sie bei diesem möglichen Vorhaben begleiten wird, bleibt unklar.

In Gesprächen mit Medien haben sowohl Michelle als auch Barack in letzter Zeit offen über ihre Ehe gesprochen. Barack gab zu, dass seine Präsidentschaft ihre Beziehung belastet habe und er nach seiner Amtszeit versuche, die entstandene Distanz schrittweise abzubauen. Auch Michelle offenbarte in einem Interview im vergangenen Jahr, dass es in ihrer Ehe schwierige Phasen gegeben habe, die sich über ein Jahrzehnt erstreckt hätten. Trotz dieser Herausforderungen betonten beide wiederholt, wie wichtig sie einander seien.

Die Idee einer Auszeit in Europa könnte eng mit Michelles Wunsch nach Normalität und Privatsphäre zusammenhängen. Als Mutter von Sasha (23) und Malia (26) hat sie Jahre damit verbracht, ihre Töchter unter den Augen der Weltöffentlichkeit zu erziehen. In Interviews wie auch in ihrem Podcast "IMO" sprach sie über die Belastungen des öffentlichen Lebens, das sie und ihre Familie seit Baracks Präsidentschaft begleitet. Ein vorübergehender Umzug nach Europa könnte eine Möglichkeit für sie sein, diese Aufmerksamkeit hinter sich zu lassen und einen lang gehegten Traum zu verwirklichen – eine Zeit, in der sie einfach Michelle sein kann, abseits aller Protokolle und Scheinwerferlichter.

Instagram / michelleobama Barack und Michelle Obama im Februar 2025

Getty Images Barack, Michelle, Malia und Sasha Obama im Weißen Haus in Washington D.C. im Januar 2013

