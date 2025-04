So stolz ist Prinz Harry auf die Erfolge von Herzogin Meghan

Prinz Harry (40) könnte nicht stolzer auf seine Frau Herzogin Meghan (43) sein. Im Frühjahr kehrte sie mit ihrer Netflix-Serie "With Love, Meghan" ins Rampenlicht zurück, kurz darauf relaunchte sie ihr Lifestyle-Label As Ever, das zuvor unter dem Namen American Riviera Orchard bekannt gewesen war. Mit großem Erfolg: Binnen kürzester Zeit war der Online-Shop ausverkauft. Nun findet Harry lobende Worte für seine karriereorientierte Ehefrau. "Ich bin so glücklich für meine Frau und unterstütze absolut alles, was sie getan hat und weiterhin tut", erklärt der Sohn von König Charles (76) gegenüber People.

In ihrer Serie ist Harry neben anderen Prominenten wie Mindy Kaling (45) zu sehen. Auch in einer emotionalen Szene – bei einer Feier für Meghans neues Label feiert er sie und sagt voller Stolz: "Du hast wirklich großartige Arbeit geleistet. Ich liebe dich." Eine andere Szene der Serie hingegen stößt auf Kritik. In einem Ausschnitt ermahnt Meghan ihre gute Freundin Mindy, dass sie nicht mehr Markle mit Nachnamen heiße, sondern Sussex. Das Thema royale Titel sorgt seit Harry und Meghans Austritt aus der britischen Königsfamilie immer wieder für Drama. Dem Königshaus soll es nicht gefallen, wie sich das Paar nach wie vor mit ihren Titeln schmücke.

Davon lässt sich Meghan jedoch nicht aufhalten. Die Zweifachmutter startet derzeit links und rechts neue Projekte – darunter auch ein neuer Podcast. In dem Format mit dem Titel "Confessions of a Female Founder" widmet sich Meghan den Geschichten von erfolgreichen Frauen und gibt Tipps für die Unternehmensgründung. Währenddessen stärkt ihr Ehegatte Harry weiterhin den Rücken.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, September 2023

Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan, März 2025

