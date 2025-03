Fans sind wegen Selena Gomez' veränderter Stimme besorgt

Selena Gomez (32) sorgt derzeit für Besorgnis unter ihren Fans, denn ihre Stimme scheint sich in den letzten Jahren stark verändert zu haben. Bei Auftritten wie den Oscars oder den Golden Globe Awards fiel vielen auf, dass die Sängerin und Schauspielerin anders spricht als früher. Auf Social-Media-Plattformen wie X häufen sich Kommentare zu ihrem Sprachverhalten: Manche meinen, Selena klinge oft heiser oder als sei sie erkältet, während andere vermuten, die Veränderungen könnten mit ihrer Autoimmunkrankheit Lupus zusammenhängen. Selena selbst hat sich bisher nicht dazu geäußert, ob ihre Stimme gesundheitlich bedingt verändert ist.

Ein virales TikTok-Video, das über 1,9 Millionen Mal angesehen wurde, zeigt, wie sich die Stimme der Künstlerin im Laufe der Jahre verändert hat: Von einem enthusiastischen Teenager, der in einem Interview von Gossip Girl schwärmt, bis hin zu ihren ernsteren Reden Anfang 20, nur wenige Monate nach einem Klinikaufenthalt. In jüngeren Clips, wie ein Interview bei den Golden Globes Anfang 2025, bemerkten Fans jedoch, dass ihre Worte nur mit Mühe über ihre Lippen kamen. Fans spekulieren ebenfalls, dass Medikamente oder der Druck, trotz gesundheitlicher Herausforderungen öffentlich präsent zu sein, Einfluss auf Selenas Stimme haben könnten.

Selena hatte in der Vergangenheit offen über ihre gesundheitlichen Kämpfe gesprochen. Die Autoimmunerkrankung wurde bei ihr 2015 diagnostiziert, und neben intensiven Behandlungen musste sie sich auch einer Nierentransplantation unterziehen. In ihrer Dokumentation "My Mind & Me" gewährte die Sängerin Einblicke in die emotionalen und körperlichen Strapazen, die sie seither bewältigen muss. Dabei betonte Selena jedoch auch ihren Lebensmut und die Dankbarkeit, trotz allem weiter auftreten zu können. Vielleicht liegt gerade hierin der Grund, warum sie sich zu den Spekulationen um ihre Stimme bedeckt hält: Sie konzentriert sich auf die Lebensfreude, die sie mit ihrer Musik weitergeben möchte.

Getty Images Selena Gomez im Jahr 2008, Variety's Power of Youth Event in Los Angeles

Getty Images Selena Gomez, 2025

