Das haben die "Are You The One?"-Stars nach dem Sieg gemacht

Die diesjährige Staffel Are You The One? endete auf einem echten Hoch: Der Cast schaffte es gerade noch rechtzeitig, alle Perfect Matches zu finden, und durfte sich somit über ein Preisgeld von 190.000 Euro freuen. Mit dieser positiven Stimmung sind die Kandidaten raus aus der Villa und ab ins thailändische Nachtleben, wie sie nun in diversen Clips auf TikTok präsentieren. Ein Video von Selina zeigt die Gruppe, wie sie in einem offenen Bus das Set verlässt und lautstark ihren Sieg feiert. Weitere Aufnahmen von Joanna zeigen die AYTO-Stars, wie sie einen Club auf Koh Samui unsicher machen. Dazu schreibt sie: "Das Ende eines Anfangs."

Für manche der Kandidaten endete die Show schon eher – so auch für Nadja und Danish, die das erste gefundene Perfect Match der Staffel waren. Das Duo schied daher gemeinsam aus und machte sich noch eine angenehme Zeit auf Koh Samui. Ein Video zeigt die beiden, wie sie zu zweit auf einem Roller unterwegs sind, im Anschluss geht es ebenfalls in einen Nachtclub. Auch das Perfect Match Camelia und Josh genoss die verbleibende Zeit nach der Show zu zweit. Statt Party zog es die beiden jedoch in ein Restaurant und auf Shoppingtour.

Die Staffel ist noch nicht ganz vorbei – am kommenden Dienstag wird das große Wiedersehen auf RTL+ veröffentlicht. Darauf dürften sich die Fans der Realityshow ganz besonders freuen, denn nach Drehschluss ist offenbar einiges passiert. Insbesondere ranken sich zahlreiche Gerüchte um Chiara. Die 24-Jährige war in der thailändischen Villa noch ein beliebtes Mitglied der Gruppe – nach den Dreharbeiten mauserte sie sich jedoch zum Außenseiter. Was genau zwischen ihr und den anderen vorgefallen ist, ist bislang nicht offiziell bekannt.

