Eva Benetatou entschuldigt sich bei Samira für Seitensprung

In der Reality-TV-Welt ist das Drama ausgebrochen. Seit einigen Tagen kursiert das Gerücht, dass Serkan Yavuz (32) seine Ex-Partnerin Samira (31) während ihrer Ehe mit Evanthia Benetatou (33) betrogen hat. Doch aus dem Gerücht wurde schnell Gewissheit: Denn Eva hat den Seitensprung mit Serkan zugegeben. Doch die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin ist nicht stolz auf diesen Fehltritt. Öffentlich entschuldigt sie sich bei ihrer Reality-TV-Kollegin. "Ich möchte mich bei Samira von Herzen entschuldigen. Es tut mir unendlich leid, dass sie dadurch verletzt wurde", macht sie in ihrer Instagram-Story deutlich.

Eva und Serkan sind sich nach Angaben der 33-Jährigen im vergangenen Jahr an ihrem Geburtstag im April näher gekommen. Dass Eva den Seitensprung nach so einer langen Zeit nun doch öffentlich macht, sei vor allem für Samira: "Sie verdient Respekt, Ehrlichkeit und Klarheit." Die Mutter eines Sohnes wisse, dass ihre Worte nichts rückgängig machen, aber hofft, dass ihre "Reue ankommt". "Ich bin nicht stolz auf das, was passiert ist. Aber ich stehe dazu – weil ich Verantwortung übernehme. Weil ich meinem Sohn vorleben möchte, dass man Fehler eingesteht, anstatt sich zu verstecken. Ich bin nicht perfekt, aber ich bin ehrlich. Ich bin bereit, daraus zu lernen", bezieht Eva klar Stellung.

Eva und Serkan verbindet eine lange gemeinsame Vergangenheit. Die beiden Realitystars haben schon an mehreren Formaten zusammen teilgenommen: unter anderem an Kampf der Realitystars im Jahr 2023 und an der ersten The 50-Staffel. Aufmerksame Zuschauer wollen schon lange bemerkt haben, dass zwischen den beiden Kollegen mehr als Freundschaft zu erkennen war. "Mir ist in der ersten Staffel von 'The 50' schon aufgefallen, dass sich Serkan und Eva Benetatou sehr nahe sind und Körperkontakt hatten", merkte ein User vor wenigen Tagen auf TikTok an. Diese Spekulationen haben sich nun offenbar bewahrheitet.

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und Evanthia Benetatou

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz mit ihren zwei Töchtern im Juni 2024

