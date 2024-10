Snoop Dogg feierte seinen Geburtstag mit Party im Stripclub

Snoop Dogg (53) feierte seinen 53. Geburtstag mit einer ausgelassenen Party im "The Players Club" in Los Angeles – dem Stripclub seiner Frau Shante Broadus (52). Laut Berichten von TMZ war die Rap-Ikone am vergangenen Sonntagabend von Freunden und Fans umgeben und genoss eine Vorführung mehrerer Tänzerinnen, während Geldscheine durch die Luft flogen. Snoop, in Schwarz gekleidet und charakteristisch mit einem Joint im Mundwinkel, schien den Abend in vollen Zügen zu genießen. Auch Shante feierte ausgelassen an der Seite ihres Mannes und hielt die Stimmung im Club hoch.

Doch nicht nur an dem Abend wurde der "Drop It Like It's Hot"-Star ordentlich gefeiert. Schon zuvor hatte Snoop Dogg zahlreiche Geburtstagsglückwünsche auf seinem Instagram-Kanal geteilt. Darunter ein ganz besonderes Video: Es zeigt zwei seiner kleinen Enkelkinder, die für ihren "Papa Snoop" singen. Der Musiker ist Vater von drei Söhnen, Corde, Cordell und Julian, sowie einer Tochter, Cori – außerdem ist er inzwischen stolzer Großvater von sieben Enkelkindern.

Kürzlich sprach Snoop Dogg im People Magazin darüber, welche Bedeutung seine Familie für ihn habe. Er erklärte, dass sowohl die Vaterrolle als auch die des Großvaters zu seinen größten Freuden zählen. Das Großvatersein sei eine der schönsten Erfahrungen seines Lebens. "Papa Snoop, das bin ich, und ich liebe es", gestand er. Weiter verriet der Rapper, dass er sich gern für die Partys seiner Enkelkinder verkleide, um ihnen eine Freude zu machen. Auch wenn er manchmal darüber witzelt, scheinen diese kleinen Momente für Snoop eine ganz große Bedeutung zu haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Snoop Dogg und seine Frau Shante im Juni 2021

Anzeige Anzeige

Instagram / snoopdogg Snoop Dogg bindet Enkelin bei Olympia die Schuhe zu

Anzeige Anzeige