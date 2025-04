Von Serkan betrogen worden: Samira Yavuz kennt die Person

Anfang Februar dieses Jahres verkündete Samira Yavuz (31) die Trennung von Serkan (32). Das Ehepaar geht nach rund vier gemeinsamen Jahren getrennte Wege. Grund für das plötzliche Liebes-Aus sei unter anderem ein Seitensprung seitens des Familienvaters gewesen. Und wie Samira nun verrät, kennt sie die Person, mit der Serkan sie betrogen hatte, sogar! "Also, man weiß es ja schon, ich habe euch ja erzählt, dass ein Grund der Trennung Betrug war, und jetzt hat sich herausgestellt, dass ich die Person schon mal gesehen habe, mit der betrogen wurde", erklärt die Reality-TV-Bekanntheit in der neuesten Folge ihres Podcasts "Main Character Mode – Realtalk mit Samira".

Diese Erkenntnis habe sie wieder völlig aus der Bahn geworfen und ihr erneut den Boden unter den Füßen weggerissen. "Es hat einen anderen Effekt, wenn man sich das Gesicht ins Gewissen ruft. Dieses Kopfkino ist unaufhaltsam", vertraut sich Samira ihren Zuhörern an und gibt weiter zu verstehen: "Ich war so gekränkt, als würde ich die Trennung erneut von Beginn an durchmachen." Um wen es sich bei der Person, mit der sie betrogen wurde, handelt, äußert die Das Sommerhaus der Stars-Gewinnerin jedoch nicht.

Samira und Serkan lernten sich im Jahr 2021 bei Bachelor in Paradise kennen und verliebten sich ineinander. Zwei Jahre später ging er vor seiner Traumfrau auf die Knie, hielt um ihre Hand an und bat sie, mit ihm den Bund fürs Leben zu schließen. Im August 2023 folgte dann die Hochzeit. Im Laufe ihrer Beziehung durfte das nun Ex-Paar zudem zwei gemeinsame Kinder auf der Welt begrüßen. Diese zogen nun mit der Trennung ihrer Eltern mit Mama Samira in eine neue Wohnung.

