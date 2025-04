Katharina Eisenblut und ihr Baby dürfen endlich nach Hause

Katharina Eisenblut (30) ist vor wenigen Tagen wieder Mutter geworden. Schon am Montag teilte die Influencerin mit, in den Wehen zu liegen. Am Dienstag wurde sie eingeleitet und am folgenden Tag gab sie die Geburt offiziell bekannt. Die einstige DSDS-Teilnehmerin teilt nun in ihrer Instagram-Story eine frohe Botschaft mit ihren Fans – sie darf das Krankenhaus verlassen. Ein Video zeigt Katharina und ihren Partner Dominic, wie sie ihren kleinen Sprössling liebevoll und vorsichtig in eine Babyschale legen. "Wir dürfen nach Hause", schreibt sie zu dem Clip und fügt hinzu: "Wenn du neun Monate auf diesen Moment gewartet hast."

Katharinas Schwangerschaft war nicht immer leicht. Schon im Februar spürte die 30-Jährige die ersten Wehen – eine Zeit lang drohte eine Frühgeburt. Zudem wurde bei ihr Schwangerschaftsdiabetes diagnostiziert und auch der Verdacht auf einen Gendefekt des Fötus bestand. Wegen verschiedenster Beschwerden musste Katharina immer wieder Ärzte und auch das Krankenhaus besuchen.

Dass das Baby von Katharina und Dominic am Ende trotz aller Schwierigkeiten gesund zur Welt gekommen ist, bedeutet den beiden die Welt. Im Interview mit RTL schwärmte die frischgebackene Zweifachmutter von der Entbindung. "Ich habe Dominic angesehen, und er hat geweint, auf eine Art, wie ich es noch nie bei ihm gesehen habe. Diese Tränen, diese ehrliche Rührung, das war für mich unbeschreiblich", erzählte sie stolz.

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut im April 2025

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Dominic Höppner und Katharina Eisenblut, April 2025

