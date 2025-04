König Charles veröffentlicht eine besondere Osterbotschaft

König Charles III. (76) wünscht Frohe Ostern. Der britische Monarch hat in einer bewegenden Osterbotschaft über die "Paradoxe des menschlichen Lebens" und die Werte der Nächstenliebe, des Glaubens und der Hoffnung gesprochen. In dem Schreiben, das der Buckingham Palace veröffentlichte, hob er die menschliche Fähigkeit hervor, sowohl großes Leid zu verursachen als auch überwältigende Güte zu zeigen. "Am Gründonnerstag kniete Jesus nieder und wusch vielen von denen, die ihn verlassen wollten, die Füße. Seine demütige Handlung war ein Zeichen seiner Liebe, die keine Grenzen kennt und im Mittelpunkt des christlichen Glaubens steht", wählt Charles bedacht weise Worte.

Das Königspaar besucht anlässlich des Gründonnerstags den traditionellen Maundy-Gottesdienst in der Durham Cathedral. Die Maundy-Zeremonie ist eine lang gepflegte Tradition, die bis ins 13. Jahrhundert zurückreicht. Dabei wird Menschen mit außergewöhnlichem Einsatz für ihre Gemeinschaften gedankt. Neben den Münzen enthielt der rote Beutel der diesjährigen Zeremonie auch eine Fünf-Pfund-Münze, die das Vermächtnis der Queen Mum (✝101) ehrt, sowie eine 50-Pence-Münze mit Anleihen an Geschichten des Zweiten Weltkriegs. Der Besuch in Durham hat für Charles eine zusätzliche symbolische Bedeutung: Es ist der erste Maundy-Service, den er als König in dieser Form abhält, nachdem er im vergangenen Jahr aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen konnte.

Die Osterzeit markiert für den König ein wichtiges emotionales Ereignis, insbesondere in Anbetracht seiner Krebserkrankung, die er Anfang 2024 öffentlich machte. Trotz gesundheitlicher Herausforderungen, einschließlich eines Krankenhausaufenthalts im vergangenen März, bleibt Charles pflichtbewusst und widmet sich konsequent seinen Aufgaben. Königin Camilla (77), die im Vorjahr für ihren Mann bei der Maundy-Zeremonie einsprang, bezeichnete seine Arbeit kürzlich als eine Art Lebenselixier. Seit ihrer Hochzeit 2005 gelten Charles und Camilla trotz anfänglicher Kritik als harmonisches Paar, das sich gegenseitig unterstützt – eine Stärke, die besonders jetzt, während Charles' Krankheit, für das Königspaar von großer Bedeutung ist.

Getty Images König Charles und Königin Camilla im April 2025

Getty Images Königin Camilla und König Charles im April 2025 in Italien

