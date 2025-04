Nippelblitzer bei "Temptation Island": Raffaela zieht blank

Gleich zu Beginn der sechsten Folge von Temptation Island sorgt Kandidatin Raffaela für einen kleinen Skandal. Bei einem gemeinsamen Spiel stellen sich die Verführer gegenseitig Aufgaben – dabei wird Marvin aufgefordert, das Oberteil der vergebenen Frau mit seinen Zähnen auszuziehen. Der Stripper will eigentlich erst einen Rückzieher machen. "Das mache ich nicht, weil sie hat keinen BH an", wehrt er ab. Raffa selbst scheint diese Tatsache aber nicht zu stören: "Ich habe nie einen BH an. Das ist sein Ding, das juckt mich nicht." Damit hat sie Marvin überredet – leidenschaftlich zieht er der Beauty nur mit seinem Mund das Top aus und entblößt damit vor der gesamten Runde Raffaelas Brüste.

Für den Verführer selbst war diese Aktion ein eindeutiges Signal. "Man hat gesehen, sie hat es genossen. Sie war komplett into it. Wenn das so weitergeht, kann ich da, glaube ich, machen, was ich möchte", ist sich der Reality-TV-Darsteller sicher. Während ihn das sichtlich freut, sind die anderen Frauen in der Villa ziemlich überrascht davon, wie viel die 25-Jährige zulässt. "Ich bin geschockt", sagt Hillary im Gespräch mit Saskia. Dem fügt die Blondine hinzu: "Wie kann man denn denken, dass das okay ist?" Die beiden Frauen haben das Gefühl, Raffa wolle sich selbst etwas beweisen: "Sie setzt einfach von Tag zu Tag noch ein Ding drauf."

Es scheint den Eindruck zu machen, als vergesse die Grafikdesignerin in diesen Momenten völlig, dass ihr Freund Jeremy diese Bilder höchstwahrscheinlich zu Gesicht bekommen wird. Der hatte bereits an den Aufnahmen, die ihm beim vergangenen Lagerfeuer von seiner Partnerin gezeigt wurden, ganz schön zu knabbern. Auch wenn die beiden sich vor dem Experiment keine festen Grenzen gesetzt hatten, bezeichnete Jeremy gegenüber Promiflash Raffaelas Verhalten als "rücksichtslos und unüberlegt".

Marvin Manson, Reality-TV-Darsteller

Jeremy, Kandidat bei "Temptation Island"

