Streit von "Temptation Island"-Raffa und Hillary eskaliert

In der aktuellen Temptation Island-Staffel stellen sowohl Raffaela Caramela als auch Hillary ihre Beziehung auf den Prüfstand. Während Raffa in dem TV-Experiment Vollgas gibt, hält sich Hillary in der Interaktion mit den Verführern eher im Hintergrund. Die beiden scheinen von Grund auf verschieden zu sein – und auch nach der Show sind sie wohl keine Freundinnen geworden. Inzwischen ist sogar im Netz ein Streit zwischen den beiden Kandidatinnen ausgebrochen. Als Raffaela in ihrer Instagram-Story gefragt wird, was sie auf der Insel der Verführung lieber anders gemacht hätte, antwortet sie provokant: "Hillary meine T*tten ins Gesicht gedrückt, bis sie die Klappe hält."

Diese Aussage lässt die Hamburgerin nicht auf sich sitzen. Auch Hillary holt zu einem verbalen Schlag aus und kontert: "Zum Glück hast du deine Stinke-Dinger bei dir behalten." In einer weiteren Story-Frequenz macht sie klar, dass dieser Seitenhieb nicht alles gewesen sei, das sie zu Raffa zu sagen gehabt hätte. "Jetzt wurde mir tatsächlich von einer Followerin geschickt, dass Natalie und Raffaela mir nicht mehr folgen. Dabei hab ich noch nicht mal angefangen, meinen Mund aufzumachen", stichelt sie. Schon in der Show kristallisierte sich heraus, dass sich in der Frauen-Villa wohl zwei Lager gebildet haben. Während Hillary und Saskia von Anfang an Besties waren und viele Werte und Einstellungen teilten, wurde Nachzüglerin Natalie für Raffaela eine Verbündete.

Während Raffaela bei "Temptation Island" ihrem Freund immer wieder pikante Bilder liefert, ist aber auch Hillarys Freund Jamy kein Kind von Traurigkeit. Der ehemalige Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidat flirtet, was das Zeug hält. Für die 27-Jährige scheint das Verhalten ihres Partners aber noch im Rahmen zu sein. "Jamy ist wieder gut am Feiern. Aber das waren keine Bilder, die mich arg erschrocken haben. [...] Er hat ja nichts gemacht", zeigte sie sich vor der Kamera ziemlich unbeeindruckt.

Anzeige Anzeige

Instagram / hillrysf Hillary, "Temptation Island"-Kandidatin, Staffel sieben

Anzeige Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich Jamy Schröder, "Are You The One? Reality Stars in Love"-Kandidat

Anzeige Anzeige

Anzeige