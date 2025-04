Pro- und Kontra-Liste: Twenty4tim zieht Fazit zum Coachella

Twenty4tim (24) ist wieder zurück zu Hause. Die vergangenen Tage verbrachte der Influencer in Palm Springs auf dem Coachella-Festival. Gemeinsam mit Jolina Mennen (32) genoss er dort gute Musik, leckeres Essen und eine einzigartige Atmosphäre – das würde man auf jeden Fall vermuten. Auf Instagram verrät Tim sein Fazit: Gut habe ihm die Masse an Konzerten gefallen und die verschiedenen Genres, die geboten wurden. Zudem gab es überall kostenlose Wasserstationen. Doch der Preis, den Tim für den Spaß zahlen musste, sei sehr, sehr hoch gewesen.

Weitere Punkte, die auf Tims Kontra-Liste stehen, sind außerdem, dass der Sound bei manchen Bühnen nicht immer optimal gewesen sei. Zudem hätten die Gäste an einigen Attraktionen, die das Festival bot, lange anstehen und warten müssen. "Der VIP-Bereich gewährt einem nicht superviele Vorteile, außer dass man vielleicht per Zufall auf Promis trifft", meint Tim. Auch das Wetter habe ihm teilweise zu schaffen gemacht. Vor allem am ersten Tag sei die Hitze unerträglich gewesen. Doch alles in allem würde der 24-Jährige "zu 100 Prozent" noch einmal das Coachella besuchen.

Dennoch musste Tim während der Festival-Zeit einen kleinen Schock verkraften: Der Netz-Star verlor sein Handy inmitten der Menschenmasse. "Habe mein Handy verloren – das muss alles ein schlechter Witz sein", berichtete er in seiner Instagram-Story völlig aufgelöst. Doch kurze Zeit später konnte Tim wieder aufatmen – sein Handy wurde abgegeben.

Instagram / twenty4tim Twenty4tim und Jolina Mennen, April 2025

Instagram / twenty4tim Twenty4tim, April 2025

