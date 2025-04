So viel verdienen die Stars der "The White Lotus"-Hitserie

Die erfolgreiche Serie "The White Lotus" hat sich auch mit der dritten Staffel wieder als echter Publikumsrenner entpuppt. Millionen von Fans weltweit verfolgten gebannt die chaotischen und oft tödlichen Ereignisse in dem Luxusresort. Doch abseits der Bildschirme sorgt nun eine Überraschung hinter den Kulissen für Gesprächsstoff: Die Schauspielerinnen und Schauspieler der Serie erhalten alle die gleiche Gage. Laut Produzent David Bernad erhielt jeder Darsteller 40.000 US-Dollar (etwa 36.500 Euro) pro Episode – unabhängig von Bekanntheit oder Erfahrung. Für die acht Folgen der aktuellen dritten Staffel, die in Thailand gedreht wurden und sechs Monate in Anspruch nahmen, ergibt das eine Summe von fast 300.000 Euro pro Person.

David erklärte im Gespräch mit The Hollywood Reporter, dass das System bereits während der ersten Staffel eingeführt wurde. Damals fehlte schlicht das nötige Budget, und so entstand die Idee, allen Beteiligten die gleiche Gage zu zahlen. "Das macht es so viel einfacher. Man sagt den Leuten, dass es so ist. Und manche machen nicht mit, und ehrlich gesagt, kann man es Leuten, die ihren Lebensunterhalt verdienen müssen, nicht verübeln", sagte auch Casting-Direktorin Meredith Tucker. Dennoch gab es bereits Versuche, an dieser Regel zu rütteln: Schauspieler Woody Harrelson (63) wollte für die Rolle mehr Geld aushandeln – scheiterte jedoch mit seiner Forderung. Zunächst nahm er die Rolle trotzdem an, musste dann aber wegen Terminkonflikten absagen. Die Produzenten verteidigen das Gagenmodell, auch weil es so dem Gender-Pay-Gap entgegenwirken soll.

Die Reaktionen auf das Konzept sind gespalten. Während einige Fans das Prinzip der Gleichbezahlung loben, sehen andere die Gerechtigkeit gefährdet. So kamen in den sozialen Netzwerken Kommentare wie: "Warum sollte jemand mit mehr Erfahrung oder größerer Leinwandzeit genauso viel verdienen wie eine weniger bekannte Person?" Besonders die Schauspielerin Parker Posey (56), die seit über 30 Jahren im Geschäft ist, wurde in den Diskussionen oft genannt. Trotz der Kritik bleibt die Serie ein Hit und lockt mit ihrer Mischung aus schwarzem Humor und spannenden Intrigen weiterhin Millionen von Zuschauern vor die Bildschirme.

Getty Images David Bernad bei der Premiere von "The White Lotus" Staffel drei in Los Angeles

Getty Images Cast und Crew von "The White Lotus" bei den 74. Emmy Awards

