Es ist offiziell: Camille Razat verlässt "Emily in Paris"

Die Fans von Emily in Paris müssen sich auf eine heftige Veränderung einstellen: Camille Razat (31) spielte seit der ersten Staffel in ihrer Rolle als Camille sowohl Emily Coopers Freundin als auch ihre Rivalin um Gabriels Herz. In der kommenden fünften Staffel wird sie nicht mehr dabei sein. Netflix hat nun sowohl dies bestätigt als auch den Beginn der Dreharbeiten zur neuen Staffel im Mai, zunächst in Rom und dann in Paris. Obwohl bekannte Gesichter wie Lily Collins (36), Lucas Bravo (37) und Ashley Park (33) zurückkehren werden, fehlt die Französin auf der Liste der Hauptbesetzung.

Camilles Charakter verabschiedete sich bereits gegen Ende von Staffel vier, nachdem sie eine Beziehung mit Gabriel unter falschen Voraussetzungen, einschließlich einer vorgetäuschten Schwangerschaft, beendet hatte. Der Serienmacher Darren Star (63) ließ jedoch laut Deadline in einem Interview im vergangenen September offen, ob dies tatsächlich ein endgültiger Abschied ist: "Menschen kommen und gehen im Leben, auch in Serien, aber das bedeutet nicht, dass sie endgültig verschwinden." Es bleibt also spannend, wie sich die Serie weiterentwickelt.

Auch Lucas hatte in der Vergangenheit mit Überlegungen zu einem möglichen Ausstieg für Aufsehen gesorgt. In einem Interview mit dem französischen Magazin Le Figaro übte er harsche Kritik an der Erzählweise der Serie. Der Darsteller des charmanten Küchenchefs bemängelte, dass die Handlung klischeehaft auf Missverständnissen und fehlender Kommunikation beruhe. Die Fans können dennoch aufatmen, denn der Star hat sich entschieden, der Serie treu zu bleiben – trotz anfänglicher Zweifel. Seine Rückkehr in die Rolle des französischen Chefkochs verspricht also weiterhin spannende Momente.

Getty Images Ashley Park, Lily Collins, Philippine Leroy-Beaulieu und Camille Razat, September 2024

Getty Images Lucas Bravo, August 2024

