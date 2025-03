Liam Paynes Tod: Staatsanwaltschaft legt Berufung ein

Die genauen Umstände von Liam Paynes (✝31) Tod bleiben weiterhin Gegenstand von Ermittlungen. Die argentinischen Behörden haben Anklagen gegen Roger Nores sowie zwei Hotelangestellte neu aufgegriffen, nachdem diese im Februar zunächst freigesprochen worden waren. Es gibt den Verdacht, dass Fehlverhalten von Roger und anderen Beteiligten zu der Tragödie beigetragen haben könnte. Zudem wurden zwei Männer angeklagt, die Liam mutmaßlich mit Drogen beliefert haben sollen. Bei seiner Obduktion wurden Alkohol, Kokain und Antidepressiva in seinem Blut nachgewiesen, und als offizielle Todesursache gilt ein Polytrauma infolge des Sturzes.

Liam Payne, ehemaliger Sänger der Boyband One Direction, starb im Oktober 2024. Der tragische Vorfall ereignete sich in einem Hotel in Buenos Aires, Argentinien, wo Liam sich mit seiner Freundin Kate Cassidy und seinem Freund Roger Nores aufhielt. Nach Angaben der Behörden stürzte der Sänger aus dem dritten Stock des Hotels. In einem bewegenden Statement verabschiedete sich Louis Tomlinson (33), ein ehemaliges Bandmitglied, auf Instagram von Liam: "Ich habe einen Bruder verloren." Louis, Harry Styles (31), Niall Horan (31) und Zayn Malik (32) trauerten gemeinsam bei der Beerdigung ihres früheren Bandkollegen.

Liam war bekannt für seine beeindruckende Karriere mit One Direction, die sich 2010 formierte und weltweiten Erfolg erzielte, bis die Band 2015 eine Pause einlegte. Privat hinterlässt er seinen siebenjährigen Sohn Bear, den er mit seiner ehemaligen Partnerin Cheryl Cole (41) großzog. Trotz seines Erfolgs kämpfte Liam seit Jahren mit persönlichen Problemen, unter anderem mit Sucht und mentaler Gesundheit. Seine Bandkollegen beschrieben ihn stets als unverzichtbar für den Erfolg der Gruppe. Louis versprach in seinem emotionalen Nachruf: "Ich werde immer für Bear da sein und ihm erzählen, wie großartig sein Vater war."

Anzeige Anzeige

ZUMAPRESS / MEGA Liam Payne, Sänger

Anzeige Anzeige

Instagram / cherylofficial Liam Payne und sein neugeborener Sohn Bear im Jahr 2018

Anzeige Anzeige