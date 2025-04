Kim Virginia & Nikolas Weltreise geht in Australien weiter

Kim Virginia Hartung (29) und Nikola Glumac (29) begaben sich vor einigen Monaten auf eine abenteuerliche Reise, die sie allerdings nach einem Unfall abbrechen mussten. Inzwischen geht es den beiden Influencern aber wieder bestens, und sie verraten auf Instagram: "Unsere Weltreise geht weiter. [...] Wir sind in Brisbane." Die australische Stadt stand schon beim letzten Mal auf ihrer Liste, doch der Autounfall machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Nun wollen die zwei Realitystars nicht nur Down Under erkunden, sondern auch Stopps auf den Fidschi-Inseln oder Tahiti machen. Ihre Planung ist noch nicht ganz abgeschlossen, doch eine Sache war ihnen von Anfang an klar: "Wir wollen nicht nach Thailand und nicht zum Coachella. Wir wollten nicht das machen, was jeder macht."

Um ein Haar wäre die Reise allerdings schon am Flughafen gescheitert. "Nikolas Aufgabe war es, den Flug zu buchen", berichtet Kim im Netz. Der Promis unter Palmen-Star habe dabei nur Kim Virginias Vornamen angegeben und ihren Nachnamen nirgendwo hinterlegt. Am Gate sei ihnen gesagt worden, dass die ehemalige Flugbegleiterin nun eigentlich nicht fliegen könne. Da "Kim Virginia" ein recht ungewöhnlicher Name ist, habe das Flughafenpersonal dann doch ein Auge zugedrückt und die TV-Bekanntheit durfte mit an Bord.

Wie das Abenteuer dieses Mal endet, bleibt abzuwarten. Im Februar flog das berühmte Pärchen leicht lädiert in seine Wahlheimat nach Dubai zurück. "Wir hatten mit dem Mietwagen, den wir geholt haben, direkt am nächsten Tag einen Autounfall... Totalschaden. [...] Wir brechen hiermit auch die Reise in Australien ab und fliegen nicht weiter nach Brisbane, sondern fliegen nach Hause, damit ich auch zu den Ärzten meines Vertrauens komme und wir uns etwas beruhigen können", erklärte die 29-Jährige ihren Fans auf Social Media damals.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, April 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Februar 2025

