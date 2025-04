Palast ist wegen Harrys "verschleierter Drohung" alarmbereit

Prinz Harry (40) sorgt erneut für Unruhe im britischen Königshaus. Ein Insider berichtete der britischen Zeitung The Sun, dass der Palast derzeit in Alarmbereitschaft sei. Grund dafür könnten die neuen Enthüllungen sein, die der Herzog von Sussex entweder in einem Podcast oder einem weiteren Buch veröffentlichen könnte. Berichten zufolge erklärte Harry kürzlich während eines Gerichtsverfahrens in London, dass die Öffentlichkeit über die während der Anhörungen enthüllten Geheimnisse "schockiert" sein würde. Der Anlass für das Verfahren war Harrys Kampf um seinen Polizeischutz bei Besuchen in Großbritannien, der ihm nach seinem royalen Rückzug entzogen wurde.

Laut der Quelle ist im Palast die Angst groß, dass Harry neue Geheimnisse enthüllt, falls das Gerichtsverfahren nicht in seinem Sinne entschieden wird. "Es ist im Grunde eine verschleierte Drohung", erklärte der Insider dazu. Inhaltlich gehe es um die Behandlung des Paares durch die Familie und royalen Institutionen, die laut Harry alles andere als gerecht gewesen sei. Harry, der sich durch das laufende Gerichtsverfahren "erschöpft und überwältigt" zeigte, erklärte mehrfach, dass es ihm in diesem Fall nicht nur um persönlichen Schutz, sondern um die Sicherheit seiner ganzen Familie gehe. Hinter den Kulissen des Palastes soll fieberhaft daran gearbeitet werden, eine Eskalation der Situation zu verhindern.

Der Herzog von Sussex hatte bereits in der Vergangenheit für Schlagzeilen gesorgt, etwa durch sein Enthüllungsbuch "Reserve", in dem er offen über Konflikte mit seinem Bruder William (42) und anderen Familienmitgliedern sprach. Ebenso riefen die Netflix-Dokumentation über ihn und seine Frau Meghan (43) sowie Interviews mit Oprah Winfrey (71) ein großes Medienecho hervor. Seit seinem Rückzug aus der Königsfamilie im Jahr 2020 setzt sich Harry juristisch dafür ein, in Großbritannien einen umfassenden Polizeischutz zu erhalten. Während aktive Mitglieder der Monarchie automatisch Anspruch auf den vollständigen Schutz der Metropolitan Police haben, gilt dies für Harry und seine Familie nicht.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, September 2023

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2022

