Er ist Joachim Llambis All-Time-Favorit bei "Let's Dance"

Seit Beginn der RTL-Erfolgsshow Let's Dance im Jahr 2006 gehört Joachim Llambi (60) fest zur Jury und hat in mittlerweile 18 Staffeln zahlreiche Prominente auf der Tanzfläche bewertet. Doch wenn es um seinen persönlichen Favoriten unter den Promi-Tänzern geht, zögert der Juror keine Sekunde. "Alexander Klaws, was soll ich zu dem sagen? Er ist mein All-Time-Favorit bei den Männern", schwärmt Joachim auch Jahre nach dem spektakulären Auftritt des ehemaligen DSDS-Gewinners. Alexander, der in der siebten Staffel zusammen mit Profi Isabel Edvardsson (42) tanzte, holte damals überzeugend den Titel des "Dancing Star" und hat sich offenbar nicht nur in die Herzen der Zuschauer, sondern auch dauerhaft in das Gedächtnis des kritischen Tanzexperten getanzt.

Alexander wurde durch seinen DSDS-Sieg im Jahr 2003 bekannt. Bei "Let's Dance" zeigte 2014 von seiner sportlichen und ehrgeizigen Seite. Woche für Woche beeindruckte er das Publikum und die Jury mit seiner tänzerischen Vielseitigkeit. Gemeinsam mit Isabel zauberte er Leistungen aufs Parkett, die Joachim bis heute in Erinnerung geblieben sind. Aktuell läuft bereits die 18. Staffel der Show, und obwohl zahlreiche Promis ihr tänzerisches Talent beweisen, hat es bisher keiner geschafft, Alexander von seinem Spitzenplatz im persönlichen Ranking des Jurymitglieds zu verdrängen.

Die aktuelle Staffel musste am vergangenen Freitag einmal ausgesetzt werden. Schon ab der kommenden Woche kämpfen die Promis jedoch wieder eifrig um den "Dancing Star"-Titel. Mit dabei sind noch Simone Thomalla (60), Jeanette Biedermann (45), Taliso Engel, Marie Mouroum, Diego Pooth, SelfieSandra (25) und Fabian Hambüchen (37). Christine Neubauer (62) musste die Show in Folge sieben überraschend verlassen.

Getty Images Alexander Klaws in "Die Passion" im April 2022

RTL / Stefan Gregorowius Joachim Llambi und Daniel Hartwich bei "Let's Dance" 2025

