Wegen altem Clip: Darum weinte Twenty4tim bitterliche Tränen

Twenty4tim (24) zeigte sich zuletzt höchst emotional in seiner Instagram-Story. Mit einem tränenüberströmten Gesicht meldete sich der Influencer bei seinen Fans, ohne dabei viele Worte zu verlieren. Doch schnell war klar: Tim geht es nicht gut. Was genau vorgefallen war, behielt er für sich – bis jetzt. Der Auslöser für den emotionalen Zusammenbruch war ein altes Video, das Tim vor drei Jahren zeigt. Darin thematisierte er, wie viel Hass er zu diesem Zeitpunkt erfuhr. "Ich musste gerade rechts ranfahren, weil ich an dieses Video denken musste. Das ist jetzt drei Jahre her. Mein Leben war damals wirklich so schei*e. Ich bin froh, dass das aufgehört hat und ich wieder zu mir gefunden habe", berichtet er jetzt auf Social Media.

Das Video von vor drei Jahren beginnt mit den Worten: "Ihr habt mich zerstört. Ihr habt in den letzten Monaten mein Essen aus der Hand geschlagen, mir ins Essen gespuckt, meinen Freunden ein Bein gestellt – einer hat sich fast die Nase gebrochen." Damals konnte der 24-Jährige kaum noch sein Zuhause verlassen, weil "jeder so gemein" zu ihm war. Heute sei Tim auf seine Entwicklung stolz und bittet seine Fans, niemandem so etwas anzutun, was er vor drei Jahren erlebt hat.

Tim hat in den vergangenen Jahren vor allem sein Äußeres verändert und seinen Fokus gezielt auf die Fitness sowie die Ernährung gelegt. Mit dieser Schiene ist der Netz-Star sehr erfolgreich gefahren und durfte vor Kurzem einen großen Meilenstein verkünden: Tim hat auf seiner Abnehmreise die 30-Kilogramm-Marke geknackt. "Ich habe offiziell 30 Kilogramm abgenommen. Ich stand eben auf der Waage. [...] Was ich gesehen habe, konnte ich erst nicht glauben", freute er sich in den sozialen Medien.

Anzeige Anzeige

Instagram / twenty4tim Twenty4tim im März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / twenty4tim Twenty4tim, April 2025

Anzeige Anzeige