Er weint bitterliche Tränen: Was ist bei Twenty4tim los?

Twenty4tim (24) zeigt sich von seiner verletzlichen Seite. Der Influencer teilte in seiner Instagram-Story zwei Videos, in denen er sich weinend in seinem Auto zeigt. Dazu schrieb er nur: "Na, super", gefolgt von zwei weinenden Emojis. Später erklärte Tim seinen über drei Millionen Followern, dass er sich vorerst zurückziehen werde: "Melde mich morgen wieder bei euch. Lege jetzt erstmal das Handy weg." Die genauen Gründe für seine Tränen ließ er allerdings offen. Doch im Hintergrund seiner Social-Media-Story spielte das Lied "Unsicher" von Nina Chuba (26). Dieses handelt von Zweifeln und Unsicherheiten – möglicherweise ist dies ein kleiner Hinweis auf Tims aktuellen Gemütszustand.

Genauso gut könnte es aber auch sein, dass Tim einfach nur traurig ist, dass seine Zeit in den USA vorbei ist. In den vergangenen Tagen besuchte er zusammen mit seiner engen Freundin Jolina Mennen (32) das berühmt-berüchtigte Coachella-Festival. Dort schien er alles in allem eine gute Zeit zu haben. Zwar verlor der 24-Jährige zwischenzeitlich sein Handy, doch glücklicherweise bekam er es zurück. Nach dem aufregenden Festival-Trip zog der Social-Media-Star ein Fazit. So habe ihm die Masse an Konzerten gefallen – Stars wie Lady Gaga (39), Charli XCX (32) oder auch Megan Thee Stallion (30) lieferten spektakuläre Auftritte.

Twenty4tim zeigt sich seinen Fans gegenüber im Netz stets offen und ehrlich – auch, wenn es ihm mal nicht so gut geht, macht er kein Geheimnis daraus. Im Februar öffnete sich der Ex-Dschungelcamp-Teilnehmer beispielsweise seiner Community. "Ich vermisse so doll mein glückliches Ich. Das ist die Wahrheit. Ob man es hören will oder nicht – ich will es ja selber nicht hören", gestand Tim damals. In den vergangenen Monaten kämpfte er mit einigen gesundheitlichen Problemen, was ihm große Sorgen bereitete.

Instagram / twenty4tim Twenty4tim und Jolina Mennen, April 2025

Instagram / twenty4tim Twenty4tim im Februar 2025

