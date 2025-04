Das sagt Leyla Lahouar zum Seitensprung von Serkan und Eva

Seit einigen Tagen hält der Fremdgehskandal rund um Serkan Yavuz (32) die Reality-Fans in Atem. Immer mehr TV-Kollegen melden sich mittlerweile zu Wort – so auch Leyla Lahouar (28). In einem aktuellen Q&A auf Instagram wird die diesjährige Let's Dance-Kandidatin gefragt, was sie zu Serkans Seitensprung mit Eva (33) sagt. "Ich finde das alles sehr krass und übertrieben traurig, dass einfach alles kaputt ist, weil man heutzutage keine Werte mehr hat", erklärt sie in einem langen Statement.

Für sie sei es jedoch unverständlich, dass vor allem Eva zur Zielscheibe wird, während Serkan kaum öffentlich kritisiert wird. "Ich finde es heftig zu sehen, dass niemand gegen den Mann was sagt, aber alle gegen die Frau. Dabei ist der Mann verheiratet und hat Kinder und muss dementsprechend wissen, was richtig ist und was falsch, denn es ist seine Familie, die er zerstört und nicht ihre", betont Leyla und stellt klar, dass sie es nicht in Ordnung finde, dass seine Beteiligung an der Sache "unter den Teppich gekehrt" werde.

Seit der Trennung von Samira (31) und Serkan wurde fleißig spekuliert, mit wem der Realitystar seine damals schwangere Partnerin betrogen haben könnte. Vor wenigen Tagen brachte Eva dann Licht ins Dunkel und gestand den Seitensprung mit Serkan. "Ja, es gab einen einmaligen Moment zwischen Serkan und mir – letztes Jahr. In einer Nacht, die eigentlich ein besonderer Tag für mich hätte sein sollen: mein Geburtstag. [...] Ich fühlte mich alleine, überfordert, verletzt – besonders, weil nicht einmal der Vater meines Kindes an mich gedacht hat", schrieb sie auf Instagram. Seitdem hat sie mit einer Welle von Hassnachrichten zu kämpfen, während Serkan offenbar recht glimpflich davonkommt.

Anzeige Anzeige

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar, Influencerin

Anzeige Anzeige

ActionPress / Matthias Wehnert Eva Benetatou, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige