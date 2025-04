Das war Mike Heiters Beruf vor seiner Reality-TV-Karriere

Schon seit einigen Jahren sieht man Mike Heiter (32) regelmäßig im Reality-TV – gerade in den vergangenen Monaten scheint er von einer Show zur nächsten zu hüpfen. 2017 gab er bei Love Island sein Reality-TV-Debüt, doch womit verdiente er eigentlich davor sein Geld? In einer Frage-Antwort-Runde bei Instagram betont Mike: Er hat in seiner Vergangenheit alles andere als gefaulenzt! Er ist ausgebildeter Kfz-Mechatroniker – seit 2017 aber selbstständig. "Davor habe ich knapp zwei Jahre als Teamleader am Flughafen Düsseldorf gearbeitet, von Ende 2015 bis Ende 2017", erklärt er.

Mikes Arbeitsleben begann laut seiner Aufzählung schon sehr früh: Bereits mit 16 begann er seine Ausbildung. Nachdem er diese abgeschlossen hatte, arbeitete er zunächst als Gepäckabfertiger am Flughafen Düsseldorf. Daraufhin folgte seine erste – und bisher einzige – berufliche Flaute: Im Jahr 2014 galt er einige Monate als arbeitssuchend. 2015 entschied sich der heutige TV-Star dann aber dazu, eine Schulung im Bereich Sicherheit zu absolvieren, woraufhin er knapp zwei Jahre lang die Stelle als Teamleader einnahm. "Davor habe ich mich mit 22 das erste Mal selbstständig gemacht, was aber nicht so funktioniert hatte und nur drei Monate ging", erinnert er sich zurück.

Auf Mikes erste Datingshow folgten viele weitere TV-Formate. Ob Are You The One – Reality Stars in Love, Dschungelcamp, Promi Big Brother oder The 50 – der 32-Jährige kommt bei den Reality-Fans supergut an. Auch seine Verlobte Leyla Lahouar (28) lernte der Ex von Elena Miras (32) vor der Kamera kennen. Da scheint es wohl niemanden zu überraschen, dass ihre Community auch ihre Traumhochzeit im kommenden Sommer im Rahmen einer mehrteiligen Dokumentation verfolgen werden können.

Anzeige Anzeige

Instagram / mikeheiter Mike Heiter, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar und Mike Heiter, Influencer

Anzeige Anzeige