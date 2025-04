Samira Yavuz ist entsetzt von Eva Benetatous Satire-Video

Eva Benetatou (33) teilte ein Video auf Social Media, in dem sie die Reaktionen auf ihre Liebschaft mit dem verheirateten Serkan Yavuz (32) parodierte. Bei seiner Frau Samira Yavuz (31) kommt ihr Humor allerdings nicht gut an. "Ich bin so schockiert. Ich kann echt nicht glauben, dass dieses Video existiert", macht die zweifache Mutter in ihrer Instagram-Story deutlich und fügt hinzu: "Wenn deine Reue echt wäre, dann wäre Schweigen deine Antwort gewesen – nicht Nachäffen." Dass Eva sich über die fiesen Reaktionen anderer Leute lustig macht, findet sie unangebracht. Die Verantwortung für den Shitstorm tragen ihrer Meinung nach nur Serkan und Eva.

Für Samira besteht kein Zweifel daran, dass Eva die Situation in der Öffentlichkeit ausschlachten möchte. In den letzten Tagen kamen häufiger Spekulationen auf, dass Eva mit ihrem Geständnis auf eine Teilnahme bei Das große Promi-Büßen abzielt. Samira findet: "Auf meinem Leid deine grenzenlose Gier nach Aufmerksamkeit auszutragen, stellt sogar für dich ein neues Level an Erbärmlichkeit dar."

In dem Clip im Netz hatte Eva einige Influencer nachgeahmt, die sich öffentlich gegen sie positioniert hatten. Dabei bekamen unter anderem Samira Cilingir, Lisha Savage und Yeliz Koc (31) ihr Fett weg. Die 33-Jährige imitierte außerdem Samira Yavuz, indem sie sagte: "Wie kannst du mir nur die Show stehlen? Und jetzt einfach die Wahrheit auspacken? Dabei wollte ich das doch sagen. Ich wollte das in meinem Podcast erzählen."

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Dezember 2021

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou, Influencerin

