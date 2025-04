Statement kostenpflichtig: Laura Blond schießt gegen Serkan

Serkan Yavuz (32) sorgt für einen weiteren Skandal! Nachdem der Ex-Bachelor in Paradise-Star angekündigt hatte, ein ausführliches Statement zu dem Seitensprung mit Eva Benetatou (33) und seiner Trennung von Ehefrau Samira (31) zu veröffentlichen, wurde jetzt bekannt, dass das Video kostenpflichtig ist. Fans des Reality-TV-Stars müssen 1,19 Euro bezahlen, um seine Sicht der Dinge zu erfahren! Laura Maria Lettgen, bekannt als Laura Blond, meldet sich daraufhin nun auf Instagram zu Wort und fordert ihre Community eindringlich dazu auf, das Video nicht zu kaufen. "Ich appelliere an den gesunden Menschenverstand: Kauft dieses Video nicht und belohnt diesen Typen nicht noch für seine Taten", wettert sie in ihrer Story.

Auch die Fans sind alles andere als begeistert davon, dass der 32-Jährige Geld für sein erstes Statement nach dem Liebes-Aus und dem Affärendrama nimmt. "Was manche Menschen für Fame und Likes tun, ist einfach nur beschämend" oder "Das ist so peinlich", heißt es in den Kommentaren unter Lauras Beitrag. Ein User schreibt: "Die Aktion öffnet einigen vielleicht die Augen, um zu verstehen, wer Schuld hat und wirklich auch noch Geld aus seinem Fehlverhalten rausholen will." Auch Reality-TV-Kollegin Marlisa Rudzio (35) schießt scharf gegen Serkan: "Das ist so eine bodenlose Aktion von ihm." Einige Fans rufen sogar dazu auf, 1,00 Euro an eine Organisation für alleinerziehende Mütter zu spenden, anstatt sich das Statement zu kaufen.

Laura Maria Lettgen selbst war in der Vergangenheit bereits in den Wirbel rund um Serkans Seitensprung verwickelt. Zunächst hatten Gerüchte die Runde gemacht, sie sei die Frau gewesen, mit der der Zweifach-Vater seine langjährige Partnerin betrogen hatte. Samira dementierte dies jedoch und verteidigte die AYTO-Bekanntheit. Kurz nach Evas Beichte meldete sich Laura erneut, um zu betonen, dass Serkan die größte Schuld an allem trage: "Er hätte sagen müssen: 'Hey, nein, stopp, ich bin verheiratet.' Das hat er definitiv nicht gemacht." Serkan war Samira im April 2024 mit Eva fremdgegangen, als diese gerade hochschwanger mit ihrer zweiten Tochter Valea war.

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz und Serkan Yavuz im September 2023

Anzeige Anzeige