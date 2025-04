Auf diesen Typ-Frau steht Temptation-Nachrücker Patrick

In Folge fünf der Reality-Show Temptation Island rückten Patrick und seine Freundin Natalie nach und sorgen von nun an für frischen Wind, nachdem ein anderes Paar die Show zuvor verlassen hatte. Patrick kam bei den Verführerinnen direkt gut an. Doch auf welche Frauen steht er selbst? Im Promiflash-Interview plaudert der Tischler aus dem Nähkästchen. "Ich stehe auf selbstbewusste Frauen, die extrovertiert sind und Humor haben. Das ist mir besonders wichtig", stellt der 26-Jährige klar.

Patrick berichtet zudem, dass er auch beim Aussehen eine Präferenz hat. "Ich stehe auf einen 'gemachten Look'", erklärt er und betont dennoch: "Das soll nicht heißen, dass ich auf Frauen stehe, die mehrfach was an sich machen lassen haben" – obwohl er das auch überhaupt nicht schlimm findet. Ihm gehe es jedoch vielmehr darum, dass eine Frau "diesen gemachten Look" ausstrahlt. In der Show hat es ihm bisher offenbar vor allem die Verführerin Leticia angetan. Dass er mit ihr auf das Partyboot-Date ging, lag aber vor allem daran, dass sie sich besonders interessiert an ihm gezeigt habe, wie Patrick erklärt.

Patrick und Natalie sind seit September 2020 ein Paar und haben beschlossen, "Temptation Island" als Beziehungsprobe zu nutzen, bevor sie den nächsten Schritt wagen. Sowohl Hochzeit als auch Kinder stehen für die beiden auf der Wunschliste ihrer Zukunft. Zuvor wollen sie jedoch das große TV-Experiment wagen. Patrick erhofft sich dabei vor allem, dass seine Freundin Natalie lernt, offener über ihre Gefühle zu sprechen und ihm mehr Wertschätzung zu zeigen.

"Temptation Island" Patrick und Natalie von "Temptation Island"

