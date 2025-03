Kein Oscar: Timothée Chalamet von Kylie und Mama getröstet

Es war ein emotionaler Abend bei den Oscars 2025 im Dolby Theatre in Los Angeles: Timothée Chalamet (29), der für seine Darstellung von Bob Dylan (83) im Film "A Complete Unknown" als "Bester Schauspieler" nominiert war, musste sich gegen Adrien Brody (51) geschlagen geben. Adrien wurde für seine Rolle in "The Brutalist" ausgezeichnet. Nach der Verkündung wurde der Dune-Star aber von seinen Liebsten aufgemuntert: Seine Mutter Nicole Flender und Freundin Kylie Jenner (27) trösteten ihn unmittelbar nach der Niederlage. Während Kylie ihrem Partner einen liebevollen Kuss gab, legte Nicole ihren Arm um ihren Sohn und küsste ihn auf die Wange.

Die Familie Chalamet war an diesem besonderen Abend komplett vertreten: Neben seiner Mutter und Kylie war auch seine Schwester, Pauline Chalamet, mit von der Partie und glänzte auf dem roten Teppich. Kylie hielt sich hingegen eher im Hintergrund und erschien nicht auf dem Red Carpet, zeigte sich jedoch sowohl während der Zeremonie als auch auf der Vanity Fair Oscar Party an Timothées Seite. Vor wenigen Wochen hatte Timothée noch bei den SAG Awards triumphiert und sich dort seinen ersten Preis für die Rolle des legendären Musikers Bob Dylan gesichert. Bei seiner Dankesrede hob er dabei besonders seine Mutter hervor, die seit vier Jahrzehnten in der Theaterbranche tätig ist.

In den vergangenen Wochen begleitete Kylie den Schauspieler des Öfteren zu Preisverleihungen. Auch bei der Berlinale war sie mit von der Partie und begeisterte die Fans in einem engen schwarzen Glitzerkleid. Wie ein Video auf TikTok zeigt, waren Kylie und Timothée an dem Abend ein Herz und eine Seele. Bei dem Filmfestspiel stellte der Leinwandstar seinen Film "A Complete Unknown" vor.

Getty Images Schauspieler Timothée Chalamet und Model Kylie Jenner turteln bei den 97. Oscars 2025.

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet, März 2025

