"Let's Dance"-Partnertausch: Das sind die Duos in Show acht

Auch 2025 sorgt Let's Dance mit seinem traditionellen Partnertausch für Überraschungen – doch diesmal mit einer spannenden Neuerung! Wie Juror Joachim Llambi (60) in der Liveshow am 11. April bereits verriet, müssen die Promis in der achten Folge gleich zwei Einzeltänze aufs Parkett bringen. Besonders aufregend: Neben der Performance mit dem vertrauten Tanzpartner werden die Stars den zweiten Tanz mit einem bereits ausgeschiedenen Profi auf das Parkett bringen, wie RTL nun bekannt gibt.

Es wird zudem das allererste Mal ein rein weibliches Duo geben: Stuntfrau Marie Mouroum tritt mit Renata Lusin (37) an. Paralympics-Schwimmer Taliso Engel tanzt mit Kathrin Menzinger (36), während Jeanette Biedermann (45) mit Sergiu Maruster übers Parkett schwebt. SelfieSandra (25) performt mit Evgeny Vinokurov (34) und Fabian Hambüchen (37) geht mit Christina Hänni (35) an den Start. Diego Pooth zeigt sein Können mit Malika Dzumaev (34) und Christine Neubauer (62) tritt mit dem charismatischen Massimo Sinató (44) an, nachdem sie durch Simone Thomallas (60) verletzungsbedingten Exit wieder zur Show zurückkehren durfte.

Seit 2023 gibt es bei "Let's Dance" den Partnertausch, der inzwischen schon zur Tradition geworden ist. Doch dieses Jahr wird die Spannung noch einmal erhöht: Während in den vorherigen zwei Jahren in der "Switch-Sendung" niemand die Show verlassen musste, steht dieses Jahr das erste Mal ein Exit bevor. Damit werden es nur sechs Promis in die neunte Liveshow schaffen.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Christine Neubauer und Valentin Lusin in der siebten "Let's Dance"-Liveshow, 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Simone Thomalla in der siebten "Let's Dance"-Liveshow, 2025

Anzeige Anzeige