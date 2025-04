Darum ist Bill Kaulitz stinksauer auf seinen Bruder Tom

Zwischen den Tokio Hotel-Brüdern Tom (35) und Bill Kaulitz (35) flogen zuletzt ordentlich die Fetzen. In der aktuellen Folge ihres Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" sprachen die beiden darüber, wie sie ihre freie Zeit nach der absolvierten Europatournee genutzt haben. Während Bill auf dem Coachella-Festival feierte, besuchte Tom gemeinsam mit seiner Frau Heidi Klum (51) eine Broadway-Aufführung von Shakespeares "Othello" in New York, bei der auch Hollywoodstar Jake Gyllenhaal (44) mitwirkt – Bills "ganz große Liebe". Wie Tom weiter berichtete, durften Heidi und er Jake sogar im Backstage treffen. Das brachte Bill ordentlich zur Weißglut: "Wie kannst du nur dahingehen, ohne mich mitzunehmen?", platzte es lautstark aus ihm heraus, und er fügte hinzu: "Ich habe wirklich gar keinen Bock mehr!"

Doch Tom hörte mit seiner Erzählung nicht auf, sondern setzte noch einen drauf: So soll Jake nach der Vorstellung noch kurz geduscht haben, bevor er Tom und Heidi in seiner Garderobe empfing – sehr zur Begeisterung von Tom, wie dieser lachend berichtete. "Jetzt hörst du sofort auf!", entgegnete Bill empört und drohte scherzhaft mit Funkstille zwischen den Brüdern. Als ob das nicht genug war, gestand Tom außerdem, dass er Jake gegenüber nicht einmal erwähnt hat, wie sehr sein Bruder ihn bewundert. Bill forderte daraufhin eine klare Entschädigung: "Vielleicht kannst du es ja wiedergutmachen. Das wäre ein schönes Geburtstagsgeschenk – ein Treffen mit Jake!"

Die Brüder sind bekannt für ihre enge Beziehung, die sowohl beruflich als auch privat harmoniert. Bill hatte schon in früheren Folgen des Podcasts angedeutet, dass er sich nach der Trennung von Model und Influencer Marc Eggers (38) ganz auf sein Single-Leben konzentriert. In der vergangenen Ausgabe plauderte er offen darüber, wie er zwischen Los Angeles und Berlin neue Kontakte knüpft und das Leben genießt. Trotzdem verriet er auch, dass er sich nach tiefer Verbundenheit sehnt.

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz, Heidi Klum und Bill Kaulitz, Dezember 2024

Getty Images Jake Gyllenhaal, Schauspieler

