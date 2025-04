Das hält Temptation-Raffaela vom Verhalten ihres Partners

In der fünften Folge von Temptation Island hat Jeremy auf dem Party-Boot unter Beweis gestellt, dass auch er es ziemlich krachen lassen kann. Und das ausgerechnet, während seine Freundin Raffaela durch ein Fernglas vom Ufer aus alles beobachten konnte. Beim Tanzen kam er den Verführerinnen sehr nahe – Promiflash hat bei Raffaela nachgehakt, was diese Bilder mit ihr gemacht haben. "Es war nicht besonders schlimm für mich, Jeremy auf dem Party-Boot zu sehen. Ich habe es ihm gegönnt", zeigt sie sich locker, fügt aber hinzu: "Trotzdem habe ich ihn noch nie so locker mit Frauen interagieren sehen. Das hat mich etwas irritiert."

Diese neue Seite an ihrem Partner zu sehen, habe sie "kurz aus dem Gleichgewicht gebracht". Trotzdem sei es für sie kein Grund, sich dafür rächen zu wollen – auch wenn das unter anderem ihre Mitkandidatin Saskia vermutete. "Ich verstehe, dass es für Außenstehende so wirkt, als würde ich Jeremy etwas heimzahlen wollen. Aber das war nicht mein Antrieb", betont Raffa. Nichtsdestotrotz macht sie keinen Hehl daraus, wie anziehend sie vor allem Verführer Marvin findet. "Marvin ist für mich der typische Bad Boy. Er hat sich nicht besonders viel Mühe gegeben – und genau das hat mich angezogen", gesteht die 25-Jährige.

Während Raffa Jeremys Verhalten in der Männer-Villa nach wie vor ziemlich locker sieht, ist der 26-Jährige gar nicht begeistert von ihrem. Vor allem die Sachen, die sie über ihre Beziehung erzählt, und ihre offene Schwärmerei über Marvin verletzen ihren Partner sehr. "Ich finde es rücksichtslos und unüberlegt, solche Details öffentlich anzusprechen", ärgerte sich Jeremy im Promiflash-Interview. Seiner Meinung nach seien Raffas Worte "fehl am Platz".

Instagram / jeremy.dlcv Jeremy, Kandidat bei "Temptation Island"

Instagram / marvin_mlc Marvin Manson, Reality-TV-Darsteller

