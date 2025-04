Sexy: Heidi Klum läuft im kurzen Lederrock durch New York

Heidi Klum (51) ist auch abseits der Laufstege ein echter Hingucker – wie neueste Schnappschüsse der Germany's Next Topmodel-Gründerin aus New York City zeigen. Auf diesen zeigt sich das Model superstylish in einem schwarzen Outfit, bestehend aus einem Mini-Lederrock, einer coolen Sonnenbrille und einem lockeren, dunklen T-Shirt, das sie in den Bund ihres Rocks gesteckt hat. Abgerundet wird ihr Look mit sexy Heels, einer transparenten Strumpfhose sowie einer Luxus-Handtasche.

Von schlechter Laune ist während Heidis Stadtbummel durch New York weit und breit keine Spur: Statt sich von der Menschenmenge und den Paparazzi beirren zu lassen, lächelt die Frau von Tokio Hotel-Star Tom Kaulitz (35) selbstbewusst und strahlend. Während umherstehende Fans sowie Fotografen Bilder von dem Topmodel schießen, winkt es freudig zurück und genießt das herrliche Frühlingswetter.

Den Trubel um ihre Person ist Heidi mittlerweile seit vielen Jahren gewöhnt, denn nicht nur in Deutschland ist die blonde Schönheit seit jungen Jahren ein gefeierter Star – auch in Amerika ist die 51-Jährige eine echte Berühmtheit. Während sie abseits der Laufstege hierzulande unter anderem durch Germany's Next Topmodel bekannt ist, saß sie in den Vereinigten Staaten seit 2013 am Jurypult von America's Got Talent. In der 20. Jubiläumsstaffel wird Heidi jedoch nicht mehr dabei sein.

MEGA Model Heidi Klum, April 2025

Getty Images Heidi Klum, Model

