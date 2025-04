Camille Razat ist dankbar für Zeit bei "Emily in Paris"

Camille Razat (31) hat offiziell ihren Abschied von der beliebten Netflix-Serie Emily in Paris bekannt gegeben. Nach vier Staffeln voller emotionaler Höhen und Tiefen verabschiedet sich die Schauspielerin und hinterlässt eine Lücke im Ensemble der Erfolgsserie. Dies bestätigte Camille in einem emotionalen Instagram-Post, in dem sie auch einige private Schnappschüsse vom Set teilte. "Nach einer unglaublichen Reise habe ich entschieden, mich von 'Emily in Paris' zu verabschieden", schrieb sie. Die Dreharbeiten zur fünften Staffel beginnen im Mai – zunächst in Rom, anschließend in Paris – jedoch ohne Camille, die als erste Hauptdarstellerin das Franchise verlässt.

In ihrer Rolle als Camille war sie als Freundin und Rivalin von Emily Cooper, gespielt von Lily Collins (36), eine tragende Figur der Serie. Ihre leidenschaftliche Beziehung zu Gabriel (verkörpert von Lucas Bravo, 37) und ihr dramatischer Abschied in Staffel vier sorgten für einige der intensivsten Momente der Handlung. Camille erklärte, dass ihr Entschluss wohlüberlegt sei und der Zeitpunkt für diesen Schritt richtig erschien: "Dieser Charakter hat mir sehr viel bedeutet, aber ich denke, dass ihre Geschichte auf natürliche Weise zu einem Ende gekommen ist." Ihre Kolleginnen und Kollegen zeigten auf Instagram großes Mitgefühl und würdigten sie mit herzlichen Worten. Lily Collins sprach von einer "verrückten Reise" und einer "absoluten Freude", mit ihr gearbeitet zu haben. Lucas Bravo nannte sie liebevoll eine "Schwester", und auch Lucien Laviscount (32), der Alfie spielt, lobte ihre Leistung und die gemeinsame Zeit am Set.

Camille blickt nun mit Zuversicht auf ihre nächsten beruflichen Schritte. Erst kürzlich schloss sie die Arbeiten an zwei französischen Serien ab – "Nero" für Netflix und "The Lost Station Girls" für Disney+. Darüber hinaus kündigte sie die Gründung ihrer eigenen Produktionsfirma an, deren erster Spielfilm bereits in Entwicklung ist. Ihren Abschied von "Emily in Paris" beschreibt Camille als emotional, aber gleichzeitig hoffnungsvoll. Schon zuvor wurde spekuliert, ob Charaktere in der Serie möglicherweise zurückkehren werden – eine Option, die auch Serienmacher Darren Star (63) offenließ. Für Camille Razat bedeutet ihr Ausstieg jedoch vorerst einen Neuanfang: "Ich verlasse die Serie mit Liebe und Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit", schrieb sie abschließend – eine Botschaft, die bei vielen Begeisterung und Wehmut zugleich auslöste.

Instagram / camillerazat Lucas Bravo und Camille Razat

Stéphanie Branchu/Netflix Lily Collins und Camille Razat in "Emily in Paris"

