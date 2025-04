Diesen Plan würde Can Kaplan mit KDRS-Preisgeld verfolgen

Can Kaplan ist schon bald bei Kampf der Realitystars zu sehen. In der beliebten RTLZWEI-Show kämpft der Unternehmer mit einer bunt zusammengewürfelten Gruppe von Kandidaten um das begehrte Preisgeld von 50.000 Euro. Sollte er sich die Siegprämie tatsächlich sichern können, hat er schon genaue Pläne, wie er das Geld einsetzen möchte. "Wenn ich gewinne, werde ich es in meine Firma stecken, denn daran hängen viele Arbeitsplätze. Mein Team arbeitet so hart, die vergangenen Jahre waren schwer für uns", erklärt er in einer Pressemitteilung des Senders. Dem Fame Fighting-Boxer sei bewusst, dass seine Angestellten insbesondere in seiner Abwesenheit alles geben – weshalb er sie entlohnen möchte. "Ich profitiere ja auch langfristig von guten und zufriedenen Mitarbeitern", betont er.

Abgesehen von dem Sieg hat sich der ausgebildete Bankkaufmann noch etwas anderes vorgenommen. Er scheint während seiner Zeit in der thailändischen Sala kein Blatt vor den Mund nehmen zu wollen – möglicherweise auch, was seine Ex-Beziehung mit Walentina Doronina (24) angeht? "Es ist offiziell. Ich bin bei 'Kampf der Realitystars' dabei und es wird heiß. Ich habe viel im Gepäck und damit meine ich keine Kleidung", teaserte Can auf Instagram an. Das Paar ging zwei Jahre gemeinsam durchs Leben und verlobte sich sogar. Im vergangenen Jahr war jedoch alles aus und vorbei und die Reality-TV-Bekanntheiten machten sich gegenseitig schwere Vorwürfe, die neben Untreue auch gewaltsames Verhalten beinhalteten.

Welche Themen der ehemalige Sommerhaus-Kandidat bei "Kampf der Realitystars" anspricht, bleibt abzuwarten. Ebenso, wie er sich schlägt – immerhin trifft er in der TV-Show auf viele weitere Gesichter, die sich ebenfalls den Sieg holen möchten. Neben Realitysternchen Tara Tabitha (32), Schauspieler Martin Semmelrogge (69) und Ex-Bachelor-Teilnehmerin Linda-Caroline Nobat (30) stellt sich beispielsweise auch Ex-Fußballprofi Ailton (51) der Herausforderung. Genau wie Can hat auch dieser bereits Vorstellungen, was das Preisgeld angeht. "Ich will natürlich gewinnen. Einen Teil des Geldes würde ich spenden", offenbarte der ehemalige Kicker in der Pressemitteilung und fügte hinzu, die Menschen in seinem Heimatland Brasilien unterstützen zu wollen.

Can Kaplan und Walentina Doronina

Ailton, "Kampf der Realitystars"-Kandidat, 2025

