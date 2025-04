Dieser "Are You The One?"-Single ist Sophias perfektes Match

Im großen Wiedersehen der Show Are You The One? wurde endlich das Perfect Match von Kandidatin Sophia enthüllt. Während der Dreharbeiten blieb die 25-Jährige als einzige ohne Partner und somit auch ohne Anteil am Jackpot von 190.000 Euro. Jetzt ist klar: Tano, der gemeinsam mit Joanna ein sogenanntes Dreier-Match bildet, wäre ihr Perfect Match gewesen. Für Sophia bleibt das ein bittersüßer Triumph, denn Tano gehörte zu den Gewinnern, die aufgrund eines zusätzlichen Angebots 20.000 Euro extra kassierten – Geld, von dem sie nichts sieht.

Immerhin: Einige ihrer Mitstreiter teilten aus Fairness einen kleinen Teil des Jackpots mit ihr. In einem Video auf TikTok klärt sie auf, dass Tori, Anna, Joshi, Selina, Deisy, Kaan, Levin, Camelia, Danish und Joanna eine Überweisung auf ihr Konto getätigt haben. Demnach behielten Chiara, Ina, Nadja, Nasti, Dion, Enes, Dino, Josh, Sinan und Tano ihr Geld lieber ganz für sich allein. "Am meisten war ich enttäuscht von Ina und Nasti, alle anderen sind mir pupsegal", stellt Sophia klar.

Für Sophia war die Zeit bei "Are You The One?" definitiv ereignisreich – auch wenn sie am Ende ohne den Gewinn nach Hause gehen musste. Neben Freundschaften zu Tori und Joanna, die sie vor Ort schließen konnte, kam sie auch einigen der Herren näher. Mit Dion landete sie sogar im Boom-Boom-Room. Mehr wurde aus den beiden jedoch nicht. Bereut die 23-Jährige heute die gemeinsame Nacht? "Ich finde, es war sehr befremdlich im TV, dennoch bereue ich es nicht. Es ist was Menschliches und ist halt passiert. Aber ich würde es nicht noch mal machen", stellte Sophia in ihrer Instagram-Story klar.

RTL Tano, "Are You The One?"-Kandidat, Staffel sechs

Instagram / sophiakowski "Are You The One?"-Kandidatin Sophia

