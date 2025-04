Show acht bei "Let's Dance": Das sind die Tänze der Stars

Die achte Liveshow von Let's Dance 2025 hält für die Zuschauer viele Überraschungen bereit, wie RTL nun bekannt gibt. Durch den verletzungsbedingten Ausstieg von Simone Thomalla (60), die aufgrund eines Knorpelschadens im Knie ihre Teilnahme beenden musste, kehrt Christine Neubauer (62) zurück in den Wettbewerb. Die Schauspielerin wird zusammen mit ihrem bisherigen Profi-Partner Valentin Lusin (38) einen Tango zu "Nostalgias" von Lalo Schifrin präsentieren. Doch das ist nicht alles: Erstmals seit ihrem Ausscheiden darf Christine auch im Rahmen des traditionellen Partnertauschs einen Samba tanzen – und dabei wird sie niemand Geringeren als Profitänzer Massimo Sinató (44) an ihrer Seite haben.

Die Konkurrenz bleibt hart, denn die Teilnehmer erwartet ein vielseitiges Programm: Beispielsweise wird Diego Pooth zusammen mit Ekaterina Leonova (38) einen Langsamen Walzer zu Ed Sheerans (34) "Make It Rain" aufführen. Taliso Engel wird mit Patricija Ionel (30) einen Wiener Walzer präsentieren, während Jeanette Biedermann (45) und Vadim Garbuzov (37) ihren Paso Doble zu Lady Gagas (39) "Americano" auf die Bühne bringen. Auch die übrigen Promis zeigen sich ehrgeizig – Fabian Hambüchen (37) wagt sich an einen Tango, und Marie Mouroum wird mit Alexandru Ionel (30) einen Slowfox tanzen. SelfieSandra (25) und Zsolt Sándor Cseke (37) tanzen Paso Doble zu "Zorongo gitano" von Federico García Lorca.

Beim Partnertausch warten noch weitere Highlights auf die Promis: Taliso und Kathrin (36) tanzen Samba zu "Shape of You" von Ed Sheeran. Jeanette und Sergiu Maruster fegen mit einer Rumba zu "How Deep Is Your Love" von Michael Bublé (49) und Kelly Rowland (44) übers Parkett, während SelfieSandra und Evgeny Vinokurov (34) einen Slowfox zum Besten geben werden. Fabian und Christina Hänni (35) werden mit einer flotten Salsa zu "Candela" von Buena Vista Social Club auftreten. Ähnlich feurig dürfte es bei Marie und Renata Lusin (37) werden: Die zwei Frauen tanzen Tango zu "Santa Maria" von Gotan Project, während Diego und Malika (34) einen heißen Samba aufs Tanzparkett legen werden.

RTL / Stefan Gregorowius Christine Neubauer und Valentin Lusin bei "Let's Dance" 2025

RTL / Stefan Gregorowius Die "Let's Dance"-Jury 2025

