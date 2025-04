YouTuber enthüllt Telefonmitschnitt von Kim Sae-ron (†24)

Die südkoreanische Schauspielerin Kim Sae-ron (✝24), die im Februar Suizid beging, hinterließ die Öffentlichkeit in tiefer Bestürzung. Nun hat der YouTuber Lee Jin Ho laut Allkpop neue Details zu ihren letzten, tragischen Gedanken sowie Audioaufnahmen enthüllt, die diese belegen sollen. Besonders deutlich wird darin, wie sehr Sae-ron unter der schwierigen Beziehung mit ihrem amerikanischen Ehemann litt: Er habe seine Partnerin von Schamanen analysieren lassen und die junge Frau mit den schockierenden Aussagen der selbsternannten Wunderheiler konfrontiert. In dem aufgezeichneten Telefonat mit einer ihr nahestehenden Person berichtete Sae-ron: "Sie sagten, dass ich böse bin, dass ich schon tot sein sollte und dass meine Zeit vorüber ist." Als sie hörbar ergriffen fortfährt, bricht ihre Stimme: "Sie sagten, ich sei eine verwelkte Blume, die nie wieder blühen wird. Ich sei egoistisch und schrecklich."

Weitere Details, die Lee in seinem Beitrag offenbarte, zeichnen ein besorgniserregendes Bild. Kim, die von klein auf im Rampenlicht stand, fühlte sich offenbar durch finanzielle Probleme und die Verantwortung als Versorgerin ihrer Familie zunehmend belastet. Berichten zufolge heiratete sie ihren amerikanischen Partner, um ihrem Leben in Korea zu entfliehen, obwohl Freunde sie zuvor gewarnt hatten. Gleichzeitig kämpfte Sae-ron mit massiven inneren Konflikten und psychischen Problemen, was zu rund 20 Notfalleinsätzen aufgrund mutmaßlicher Selbstverletzungen geführt haben soll. Der YouTuber ging außerdem auf Vorwürfe ein, ihre Ehe sei von manipulativen Verhaltensweisen ihres Mannes geprägt gewesen, und führte Teile einer angeblichen schriftlichen Vereinbarung zwischen den Ehepartnern als Beweise an.

Sae-ron wurde in Südkorea früh als Kinderstar bekannt und widmete ihr gesamtes Leben der Schauspielerei. Bereits seit ihrem zweiten Lebensjahr arbeitete sie unermüdlich in der Branche. Doch ein Vorfall, bei dem sie 2022 wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet wurde, brachte eine einschneidende Wende: Ihre Karriere litt enorm unter der Berichterstattung zu ihrem alkoholbedingten Fehltritt, der letztendlich ihre gesamten letzten Lebensjahre prägen sollte. Sae-rons Fans auf der ganzen Welt trauern nicht nur um ein großes Schauspieltalent, das die Filmwelt seit Februar schmerzlich vermisst, sondern auch um eine junge Frau, die hinter all dem Glanz und Glamour mit unsäglichen Herausforderungen zu kämpfen hatte, wovon sie sich all die Zeit nichts anmerken ließ.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

ActionPress Kim Sae-ron im Dezember 2017

Instagram / ron_sae Kim Sae-ron im Mai 2018