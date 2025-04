Blake Lively und Ryan Reynolds glänzen bei der Time100 Gala

Das Glamour-Paar Blake Lively (37) und Ryan Reynolds (48) hat sich endlich wieder auf dem roten Teppich gezeigt: Bei der glanzvollen Time100 Gala im New Yorker Jazz at Lincoln Center feierten sie gemeinsam den jüngsten Erfolg der Schauspielerin, die sich einen Platz auf der prestigeträchtigen Liste der einflussreichsten Menschen der Welt sicherte. Nicht nur Ehemann Ryan begleitete Blake zu diesem besonderen Anlass, auch ihre Mutter Elaine Lively war dabei. Während Ryan mit klassischem schwarzem Smoking und Lackschuhen überzeugte, setzte Blake auf einen glamourösen Old-Hollywood-Look im rosafarbenen Traumkleid mit auffälligem Smaragdschmuck – ein Auftritt, der dem Anlass alle Ehre machte.

Inmitten des laufenden Rechtsstreits mit Justin Baldoni (41) stellt die Gala einen derzeit seltenen gemeinsamen Auftritt des Paares dar. Nachdem die Namen der Time100-Liste am 16. April veröffentlicht wurden, bedankte sich Blake mit einer emotionalen Instagram-Botschaft bei Bürgerrechtlerin Sherrilyn Ifill, die Blakes Portraittext beisteuerte: "Ihre Arbeit hat unsere Nation geprägt. Wer sie ist – als Mensch, als Frau, als Mutter, als Führungspersönlichkeit, als Kämpferin, als Heilerin, als Empathin, als Risikoträgerin und als Träumerin – hat mein Herz geformt und auch mein Durchhaltevermögen, nie aufzuhören, an eine bessere und sicherere Zukunft für alle zu glauben." Zuletzt konnten Fans das Paar im Februar bei der Jubiläumsshow von Saturday Night Live gemeinsam sehen. Dort geriet Ryan schnell in den Fokus der Öffentlichkeit, nachdem er sich allzu humorvoll zu dem laufenden Rechtsstreit äußerte.

In der Vergangenheit zeigte sich Blake privat wie beruflich oft von einer sozialen und kämpferischen Seite, vor allem im Einsatz für Chancengleichheit und gesellschaftlichen Wandel. In ihrer Dankesrede zur Time100-Auszeichnung betonte sie, wie unfassbar dieser Moment für ihr zehnjähriges Ich gewesen wäre, und erinnerte daran, dass es in ihrem Leben immer wieder Frauen gewesen seien, die sie inspiriert und gestärkt hätten. Zuvor wurde Blakes Platz auf der Time100-Liste in den sozialen Medien teils heftig diskutiert – für die Schauspielerin bleibe der Moment dennoch, wie sie sagte, einer der "surrealsten und bedeutsamsten" ihres Lebens.

Getty Images, MEGA / FS / MPI / Capital Pictures Ryan Reynolds und Justin Baldoni

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds bei der Time100-Gala 2025

