Blake Livelys Time100-Platzierung sorgt für Aufruhr im Netz

Blake Lively (37) hat es in die Time100-Liste der einflussreichsten Menschen des Jahres 2025 geschafft. Aufgrund ihres laufenden Rechtsstreits mit Justin Baldoni (41) und der negativen Schlagzeilen der vergangenen Monate sorgt ihre Ernennung jedoch für viel harsche Kritik. In den sozialen Medien drücken viele Nutzer ihr Unverständnis aus und werfen der Schauspielerin vor, "manipulativ" und "hinterhältig" zu sein. "Dass Blake Lively auf dieser Liste steht, ist eine Beleidigung für den Rest der Ausgezeichneten, die es tatsächlich verdient haben", wettert beispielsweise ein User auf X, ein weiterer betont: "Nur in Hollywood kann man als Lügnerin auf einer Liste der 'einflussreichsten' Menschen landen."

Die Bürgerrechtsanwältin Sherrilyn Ifill, die den Beitrag über Blake für das Time Magazine geschrieben hat, scheint ganz anderer Meinung zu sein. Ihrer Auffassung nach ist der Gossip Girl-Star eine Person, die großes Engagement für das Wohl anderer Menschen zeigt und die "hartnäckigsten Probleme" der USA angehen möchte. Die Präsidentin der Bürgerrechtsorganisation NAACP "bewundere" ihre Neugier und "aufrichtige Arbeit, die Bedingungen zu verstehen, die dieses Land prägen". Außerdem betonte sie abschließend: "Blake ist ein ernsthafter Mensch. Sie ist risikofreudig. Und sie ist entschlossen, dieses Land voranzubringen. Für ihre Kinder. Und für meine."

Blake selbst äußerte sich bereits in den sozialen Medien zu ihrer Platzierung. In einem emotionalen Instagram-Post betonte sie, was für eine große "Ehre" es sei, auf der Time100-Liste genannt zu werden. "Dass die grandiose [Sherrilyn Ifill] über mich schreibt, ist nichts, was ich auf die leichte Schulter nehme", erklärte die "Nur ein kleiner Gefallen"-Darstellerin und fügte hinzu: "Danke [Time Magazine] und [Sherrilyn] für einen der surrealsten und bedeutsamsten Momente meines Lebens. Mein zehnjähriges Ich wäre gerade ziemlich überwältigt." In ihrer Story verdeutlichte sie zudem, "aus jeder Phase" ihres Lebens erkennen zu können, wie tiefgreifend dies für sie sei: "Nicht nur einbezogen worden zu sein, sondern eine Stimme zu haben. Es ist ein Geschenk, obwohl es eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte."

