Darum spazierte Heidi Klum mit Blut an der Brust durch NYC

Heidi Klum (51) wurde in einer besorgniserregenden Aufmachung in New York gesehen. Am Mittwochabend lief das Supermodel in einem Bodysuit in Leopardenoptik durch die Straßen der Großstadt und präsentierte dabei ein blutverschmiertes Dekolleté. Der Grund dafür ist allerdings harmlos und heißt Nicole Scherzinger (46). Die Pussycat Dolls-Bekanntheit ist zurzeit im Musical "Sunset Boulevard" am Broadway zu sehen und wird während des Stücks mit Kunstblut beschmiert. Wie die Germany's Next Topmodel-Jurorin auf Instagram dokumentierte, hatte sie ihre Freundin nach der Aufführung umarmt und so etwas von der roten Substanz abbekommen.

Nicole und Heidi sind schon seit Jahren befreundet. 2020 war die "Buttons"-Interpretin sogar als Gastjurorin bei GNTM zu sehen. Eigentlich hatte die Stimmgewalt vor, zu diesem Zeitpunkt mit den Pussycat Dolls auf eine Reunion-Tour zu gehen, doch diese musste aufgrund der weltweiten Pandemie verschoben werden. Das deutsche Castingformat konnte davon profitieren: Die Folge mit dem Popstar erzielte laut DWDL mit einem Marktanteil von 20,8 Prozent eine rekordverdächtige Quote.

Heidi verbringt momentan viel Zeit in New York. Dort wurde die gebürtige Nordrhein-Westfälin kürzlich mit ihrer Tochter Lou gesehen, die aus ihrer Beziehung mit Seal (62) stammt. Kurz darauf besuchte die 51-Jährige gemeinsam mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (35) außerdem das Theaterstück "Othello", in dem Denzel Washington (70) die Hauptrolle spielt. Im Netz teilte sie danach ein niedliches Kussfoto, zu dem sie schrieb: "Bravo!"

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Nicole Scherzinger, April 2025

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im April 2025

