Ohne Megan und Baby: Machine Gun Kelly feiert Geburtstag

Colson Baker, besser bekannt als Machine Gun Kelly (35), hat am Wochenende seinen 35. Geburtstag mit einer ausgelassenen Hausparty in Los Angeles gefeiert – und das nur wenige Wochen, nachdem er mit seiner Ex-Verlobten Megan Fox (38) das erste gemeinsame Kind willkommen heißen konnte. Während die Stimmung unter den zahlreichen Gästen ausgelassen war, fiel auf: Von Megan und der neugeborenen Tochter war bei der Feier keine Spur. MGK bedankte sich in einer Ansprache bei den Anwesenden und gab exklusive Einblicke in neue Songs aus seinem kommenden Album. "Ich bin wirklich dankbar, dass ihr heute hier seid. Es ist mein Geburtstag, aber was zählt ist, dass ihr Spaß habt", rief er der Menge laut Daily Mail zu.

Wie die Daily Mail weiter schildert, tanzten Freunde von MGK zu den Beats im Hof, während MGK selbst zum Mikrofon griff und einige seiner brandneuen Tracks anstimmte. Sein Geburtstagskuchen wurde humorvoll als Zigarettenschachtel "MGK Lights" gestaltet. In verschiedenen Videos, die während der Party im Netz kursierten, war zu sehen, wie der Musiker, entgegen früherer Aussagen, wieder raucht. Von Megan war jedoch auf den Clips keine Spur. Kürzlich waren die beiden jedoch erstmals wieder gemeinsam gesehen worden, als sie Besorgungen in Calabasas machten. Laut Insidern gebe es derzeit dennoch keine Anzeichen für ein Liebes-Comeback. Wie ein Vertrauter gegenüber dem People Magazin erklärte, will Megan aktuell nur noch als Mutter mit MGK verbunden bleiben: "Sie plant, mit ihm gemeinsam zu erziehen, aber mehr wird daraus nicht mehr."

Fünf Jahre lang waren Megan und MGK ein Paar gewesen. Nach mehreren Trennungen und Versöhnungen zogen sie dann Ende 2024 endgültig einen Schlussstrich. Die Geburt der gemeinsamen Tochter soll das Verhältnis entspannt haben. Besonders Megan soll, wie ein Insider erklärte, zuletzt "so glücklich wie seit Jahren nicht mehr" sein und das Babyglück ohne all die Turbulenzen mit MGK in vollen Zügen genießen. Weder für Megan noch für MGK ist die gemeinsame Tochter das erste Kind: Megan hat drei Söhne mit Ex Brian Austin Green (51), MGK ist Vater einer Teenager-Tochter namens Casie (15).

Collage: Getty Images, Instragram Collage: Megan Fox und Machine Gun Kelly

Getty Images Casie Colson Baker und Machine Gun Kelly im November 2021

