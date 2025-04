US-Schauspielerin Lar Park Lincoln stirbt mit 63 Jahren

Die US-amerikanische Schauspielerin Lar Park Lincoln ist am vergangenen Dienstag im Alter von 63 Jahren verstorben. "Mit tiefer Traurigkeit geben wir das Ableben von Lar Park Lincoln, der gefeierten Schauspielerin, Gründerin der Actors Audition Studios und Amerikas beliebtestem Audition Coach, am 22. April 2025 bekannt", lautet das Statement ihres Unternehmens Actors Audition Studios, wie Deadline berichtet. Details zur Todesursache sind bislang nicht bekannt. Lar Park wurde vor allem als intrigante Linda Fairgate in der beliebten 80er-Jahre-Serie "Unter der Sonne Kaliforniens" einem Millionenpublikum bekannt. Neben Kollegen wie Michele Lee, Alec Baldwin (67) und Donna Mills faszinierte sie mit ihrer facettenreichen Darstellung eine ganze Generation von Soap-Fans.

In ihrer Karriere glänzte Lar Park Lincoln stets mit Vielseitigkeit. Nach ihrem Durchbruch in der Fernsehproduktion "Children of the Night" spielte sie 1987 erstmals in "Unter der Sonne Kaliforniens" und entwickelte sich rasch zu einer der auffälligsten Figuren der Serie. Im Verlauf der Jahre war sie auch in der Kult-Horrorreihe "Freitag der 13. – Jason im Blutrausch" an der Seite von Horror-Ikone Kane Hodder zu sehen. Darüber hinaus gastierte sie in bekannten US-Serien wie "Mord ist ihr Hobby" und "Beverly Hills, 90210" und arbeitete als Präsentatorin beim Homeshopping-Sender QVC. Abseits der Leinwand nutzte Lar Park ihre Erfahrungen, um andere zu fördern. In ihrer Heimatstadt Dallas gründete sie die Actors Audition Studios und wurde als liebevolle Mentorin für den Schauspielnachwuchs geschätzt. Bereits seit ihrer eigenen Jugend hegte sie große Freude daran, andere zu coachen – ein Talent, das sie später auch in ihrem Buch "Get Started, Not Scammed" festhielt, das Tipps für Einsteiger in der Branche gibt.

"Während ihrer 45-jährigen Karriere hinterließ Lar durch ihre dynamischen Auftritte und ihr Engagement für die Betreuung aufstrebender Schauspieler einen unvergesslichen Eindruck in Hollywood", wird sie in dem Statement ihres Unternehmens geehrt. Lar Parks Privatleben war geprägt von Liebe und Verlust: Nach dem Tod ihres Ehemanns Michael Martin Lincoln an Krebs im Jahr 1995 zog sie ihre Kinder allein groß. Offen sprach Lar auch über ihre eigenen schweren Jahre, als sie nach einer Brustkrebserkrankung unzählige Operationen überstand. Die gebürtige Texanerin hinterlässt ihre Tochter Piper, ihren Sohn Trevor, Schwester Karen, Bruder Michael, vier Enkelkinder und ihren geliebten Pudel Charlie.

ActionPress / Collection Christophel Lar Park Lincoln, Schauspielerin

ActionPress / Collection Christophel Lar Park Lincoln in "Freitag der 13. — Jason im Blutrausch", 1988

