Falsch? Laura Maria Lettgen scheißt bei KDRS auf Loyalität

Laura Maria Lettgen sorgt schon vor der Ausstrahlung der neuen Staffel Kampf der Realitystars für Gesprächsstoff. Die Influencerin, die sich durch ihre provokante Art auf Social Media eine große Fangemeinde aufgebaut hat, offenbart in einer Pressemitteilung von RTLZWEI, dass sie in der TV-Show keine halben Sachen machen will. "Erst mal will ich in der Sala zu allen nett sein. Ich werde mir größte Mühe geben, damit ich auf den ersten Blick sympathisch wirke. Und dann werde ich aber hinterrücks alles dafür tun, was in meiner Macht steht, um zu gewinnen", erklärt sie.

Die Show, in der sich Prominente in einer thailändischen Strandvilla verschiedenen Spielen, Aufgaben und zwischenmenschlichen Herausforderungen stellen, ist bekannt für dramatische Wendungen und hitzige Konflikte. Laura scheint entschlossen, keine Gelegenheit auszulassen, um genau daran anzuknüpfen. Loyalität sei in der Sendung nämlich für sie, wenn nötig, zweitrangig: "Und wenn es bedeutet, die Loyalität beiseitezuschieben."

Laura weiß, wie sie für Schlagzeilen sorgt. Erst kürzlich machte sie bekannt, dass auch sie ein kurzes Techtelmechtel mit Serkan Yavuz (32) hatte, der seine schwangere Frau Samira (31) mit Eva Benetatou (33) betrog. Allerdings sei es bei Laura und Serkan nicht zum Sex gekommen, betonte die Social-Media-Persönlichkeit im Interview mit RTL: "Es war ein komplettes Wochenende, das wir miteinander verbracht haben. Es gab auch ein bisschen Rumgemache – mehr wollte ich aber nicht."

Anzeige Anzeige

Instagram / laurablondd Laura Maria Lettgen, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramarialee Laura Maria Lettgen, Realitystar

Anzeige Anzeige