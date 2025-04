Garry Secret und Freundin denken übers Zusammenziehen nach

Garry Secret (20) und seine neue Freundin Jessica ließen auf Instagram tief blicken: Im Rahmen einer Fragerunde plauderte das junge Paar offen über die Herausforderungen ihrer Fernbeziehung. Während Garry in Bochum lebt, hat Jessica ihre Heimat in der Nähe von Passau – stolze acht Stunden Autofahrt trennen die beiden voneinander. Trotz der großen Distanz schaffen sie es derzeit, sich fast jede Woche zu sehen. "Unser Ziel ist es auf jeden Fall, zusammenzuziehen", sagte Jessica lächelnd in die Kamera. Garry unterstrich sichtlich überzeugt: "Zu hundert Prozent." Schon jetzt schmieden die beiden also Pläne für eine gemeinsame Zukunft.

Fans erfuhren in der Fragerunde auch kleine romantische Details zum Kennenlernen. Anders als viele vermuten, funkte es nämlich nicht über die sozialen Medien. "Wir haben uns tatsächlich ohne Social Media kennengelernt, also im echten Leben", verriet Garry und betonte dabei: "Ich habe wirklich immer gesagt, die Mutter meiner Kinder werde ich nicht auf Instagram kennenlernen." Bei Kinderwünschen zeigen sich die frisch verliebten Turteltauben vorerst noch zurückhaltend, haben aber durchaus Perspektiven für später: "In so vier oder fünf Jahren", antwortete Jessica, als das Thema auf eine gemeinsame Familienplanung kam.

Bis Dezember 2024 ging Garry gemeinsam mit Reality-Sternchen Yve Vogt (26) durchs Leben. Nach einer für ihn schmerzlichen Trennung hat er jetzt aber sein Herz neu verschenkt, wie er erst gestern auf Instagram publik machte. Unter einem zuckersüßen Clip mit Jessica, in dem das Paar sich turtelnd und kuschelnd zeigt, schrieb er: "Es fühlt sich fast surreal an, das hier mit euch zu teilen! Nach einer intensiven Zeit des inneren Heilens habe ich jemanden kennengelernt, der mir gezeigt hat, dass echtes Vertrauen wieder möglich ist und dass Treue und Loyalität nicht nur bei mir Prioritäten sind."

Instagram / garrysecret Garry Secret im September 2024

Instagram / garrysecret Garry Secret und seine Freundin Jessica, April 2025

