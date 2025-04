Nach Yve-Trennung: Garry Secret hat eine neue Freundin

Garry Secret (20) schwebt wieder auf Wolke sieben! In einem neuen Instagram-Beitrag lässt der Content Creator die Katze aus dem Sack und verrät, dass er sein Herz nach der Trennung von Reality-Sternchen Yve Vogt (26) im Dezember des vergangenen Jahres erneut verschenkt hat. Unter einem süßen Clip, in dem der Webstar mit einer hübschen Brünetten turtelt, kuschelt und herumknutscht, schreibt er: "Es fühlt sich fast surreal an, das hier mit euch zu teilen! Nach einer intensiven Zeit des inneren Heilens habe ich jemanden kennengelernt, der mir gezeigt hat, dass echtes Vertrauen wieder möglich ist und dass Treue und Loyalität nicht nur bei mir Prioritäten sind." Die Dame mit den langen Locken stellt er auch direkt vor: "Ich bin überglücklich und genau deshalb konnte (und wollte) ich es nicht länger für mich behalten. Das hier ist Jessica, meine neue Freundin."

Trotz der unzähligen Schmetterlinge im Bauch steht das junge Liebesglück vor einer Herausforderung, wie Garry in seinem Statement verrät: Die beiden führen eine Fernbeziehung. Acht Stunden Fahrtzeit trennen die Turteltauben voneinander, doch trotz dessen "fühlt es sich so nah, so richtig und so besonders an." Damit nicht nur ihre Herzen, sondern auch ihre Körper verbunden bleiben, sehen sie sich derzeit jedes Wochenende, wie Jessica und Garry in seiner Instagram-Story verraten.

Dass der Content Creator die 24-jährige Studentin als seine neue Freundin vorstellt, könnte einige Fans verwundern. Noch vor rund einem Monat zeigte sich der 20-Jährige öffentlich mit einer anderen Dame an seiner Seite. Auf der Weltpremiere von "HAPS – Crime Doesn’t Pay" in Berlin posierte der Influencer nämlich noch mit Lea Sophy auf dem roten Teppich. Gegenüber Promiflash verriet er auch, dass die beiden zu der Zeit eine intensive Zeit miteinander verbrachten: "Ich finde, man muss nicht immer alles definieren. Wir verbringen eine coole Zeit zusammen, sogar eine sehr coole, würde ich sogar sagen, und es macht Spaß."

Instagram / garrysecret Garry Secret, Influencer

Promiflash Lea Sophy und Garry Secret bei der "HAPS – Crime Doesn't Pay"-Premiere

