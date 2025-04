So feiern die britischen Royals den 80. Tag der Befreiung

König Charles III. (76) und Königin Camilla (77) werden gemeinsam mit Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43) ab dem 5. Mai 2025 ein besonderes Ereignis in London feiern: Anlässlich des 80. Jahrestages des Endes des Zweiten Weltkriegs in Europa treten die britischen Royals an der Seite von Premierminister Keir Starmer und zahlreichen Veteranen auf dem Balkon des Buckingham Palace auf. Die Feierlichkeiten erstrecken sich über vier Tage und beginnen mit einer großen Militärparade mit 1.300 Soldaten – darunter wird der 100-jährige Alan Kennett als "Torch for Peace"-Träger geehrt, wie People berichtet. Im Anschluss an die Parade sind rund 50 Weltkriegsveteranen und ihre Begleiter zu einer Teeparty mit Charles im Palast geladen. Das gesamte Programm ist öffentlich, der legendäre Balkonmoment findet vor Tausenden Fans und internationalen Besuchern statt.

Zu den weiteren Höhepunkten gehören eine spektakuläre Flugparade historischer Weltkriegsflugzeuge samt der Red Arrows und ein Dankgottesdienst in der Westminster Abbey am 8. Mai. Königin Camilla nimmt außerdem am Tag nach der Parade die neue Keramik-Mohnblumen-Installation im Tower of London in Augenschein. Weitere Royals wie das Herzogspaar von Gloucester sowie Prinzessin Anne (74) und ihr Mann werden in ganz Großbritannien und auf den Kanalinseln Befreiungsjubiläen begehen. Zum Abschluss wird am Jahrestag ein großes Live-Konzert am Paradeplatz Horse Guards Parade mit prominenten Gästen, darunter Zoe Ball als Moderatorin, im Fernsehen übertragen. Auch die beliebte TV-Serie "Dad's Army" erlebt dort eine Revival-Show.

Hintergrund der großen Feierlichkeiten ist nicht nur das runde Jubiläum, sondern auch die tiefe persönliche Verbindung der Royals zur Geschichte des Krieges. Schon Queen Elizabeth II. (✝96), die selbst als junge Frau in der Kriegszeit als Mechanikerin diente, bezeichnete die Nacht des Befreiungstages als eine der bewegendsten ihres Lebens. In einer Botschaft zum 75. Jahrestag betonte sie den Mut und die Hoffnung der Generation von damals. König Charles hat in seinen jüngsten Auftritten und Botschaften immer wieder hervorgehoben, wie wichtig ihm die Erinnerung an die Schicksalsmomente des Landes sei – gerade angesichts seiner eigenen gesundheitlichen Herausforderungen und der emotionalen Bedeutung familiärer Traditionen.

Getty Images Die britische Königsfamilie, Juni 2024

Getty Images Die Queen und Prinz Charles

