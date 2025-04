Bianca Censori und Kanye sind in Reha-Klinik auf Mallorca

Luxus statt Drama: Kanye West (47) und Bianca Censori (30) sorgen mit ihrem Aufenthalt in der renommierten Luxusklinik "The Balance" auf Mallorca für überraschte Gesichter. Die australische Architektin hat sich Berichten der Bild zufolge für vier Wochen in die exklusive Einrichtung eingemietet, die mit einem Wochensatz von knapp 150.000 Euro nur Luxus pur bietet. Doch Bianca ist nicht allein: Ehemann Kanye wurde ebenfalls auf der Baleareninsel gesichtet. Ob es sich um ein gemeinsames Therapieprogramm oder einen symbolischen Neustart fernab vom öffentlichen Trubel handelt, bleibt unklar. Sicher ist jedoch, dass das Paar offensichtlich auf professionelle Hilfe setzt, um wieder auf Kurs zu kommen.

Die Klinik, bekannt für ihren hohen Standard, bietet den Gästen nicht nur medizinische Betreuung und tägliche Therapiesitzungen, sondern auch eine eigene Finca, einen Privatkoch und ein umfassendes Wellness-Programm. Bianca, die in letzter Zeit vor allem durch ihre freizügigen Outfits auffiel, zeigt sich nun zurückhaltend – für viele ein mögliches Zeichen eines inneren Wandels. In den letzten Monaten dominierte Kanye hingegen mit seinen Eskapaden und kontroversen Aussagen die Schlagzeilen, doch Berichte über ein musikalisches Comeback deuten auch bei ihm auf mögliche Veränderungen hin. Es scheint, als wolle das Paar gemeinsam an sich und ihrer Beziehung arbeiten.

In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Gerüchte über Streitigkeiten und eine mögliche Trennung des Paares. Kanye hatte öffentlich gegen Bianca geschossen, während sie laut Insidern von The Sun nach seinen fragwürdigen Aktionen Abstand suchte. Dennoch zeigen aktuell gemeinsame öffentliche Auftritte, dass die beiden offenbar bereit sind, ihre kriselnde Ehe wiederzubeleben. Kanye, der in der Vergangenheit eine turbulente Ehe mit Kim Kardashian (44) führte, hat oft betont, wie wichtig ihm eine persönliche Transformation ist – obwohl er diese häufig medienwirksam inszenierte. Vielleicht schreiben Kanye und Bianca auf Mallorca nun das nächste Kapitel ihrer außergewöhnlichen Beziehung.

Anzeige Anzeige

Frazer Harrison/Getty Images Kanye West und Bianca Censori bei den Grammys 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West im Februar 2020 in Beverly Hills

Anzeige Anzeige