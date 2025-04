Vanessa Brahimi begeistert mit superheißen Bikini-Bildern

Vanessa Brahimi heizt ihrer Community ganz schön ein: Auf Instagram teilt die ehemalige Das Sommerhaus der Normalos-Kandidatin superheiße Bikini-Pics aus einem vergangenen Urlaub. "Thailand, du hast mein Herz für immer", schreibt sie zu den Aufnahmen, auf denen sie in einem knappen schwarzen Bikini vor einer traumhaften Kulisse mit blauem Himmel und türkisfarbenem Meer posiert. Die Follower der Beauty sind hin und weg von diesem Anblick. "Deine Figur ist so premium", schwärmt eine Nutzerin. Ein weiterer Fan fügt hinzu: "Wow! Schöne Frau an einem schönen Ort."

Während Vanessas Fans bei dem Anblick ihres Bodys ins Schwärmen geraten, ist die Reality-TV-Darstellerin aktuell nicht so ein großer Fan von ihrem Körper. Vergangenen Monat verriet sie in einer Fragerunde, dass sie seit dem Frühling vergangenen Jahres ganze 14 Kilogramm verloren hat. Zunächst habe sie gezielt durch Training und Ernährungsumstellung abgenommen – während der Dreharbeiten fürs Sommerhaus und auch danach seien aber ungewollt weitere Kilos gepurzelt. "So zwei Kilo dürfen eigentlich wieder drauf", gestand sie, dass sie sich im Moment nicht zu 100 Prozent wohlfühle.

Durch ihre Teilnahme an der Normalo-Version des Sommerhauses der Stars wurde Vanessa bekannt. Dort kämpfte sie gemeinsam mit ihrem damaligen Partner Richard Sternberg um den Gewinn. Schon vor den Kameras gerieten die beiden Kandidaten immer wieder heftig aneinander, weshalb einige Zuschauer vermuteten, dass bei ihnen der berüchtigte Sommerhaus-Fluch zuschlagen könnte. Vor wenigen Wochen stritt Vanessa im Aftershow-Podcast von RTL zwar ab, dass ihre gemeinsame Zeit vor den Kameras etwas damit zu tun hatte, dennoch bestätigte sie das Liebes-Aus.

Instagram / itsnessa_ Vanessa Brahimi im April 2025

Instagram / itsnessa_ Realitystars Richard Sternberg und Vanessa Brahimi, Januar 2020

