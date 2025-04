Cheyenne Ochsenknecht ist stolz auf Bauernhof-Meilenstein

Cheyenne Ochsenknecht (24) meldet sich superstolz bei ihrer Instagram-Community. Die Influencerin, die gemeinsam mit ihrem Ehemann Nino Sifkovits (30) und ihren beiden Kindern Mavie (4) und Matteo auf einem Bauernhof in der österreichischen Steiermark lebt, hat in ihrer Rolle als Bäuerin einen echten Meilenstein erreicht. "Leute, ich habe gerade einfach mein allererstes Lamm alleine auf die Welt gebracht – ohne Nino", berichtet sie in ihrer Story und teilt dazu ein Foto von sich, dem Mutterschaf und dem kleinen Lamm.

In den folgenden Story-Sequenzen teilt sie Aufnahmen kurz vor der Geburt. Cheyenne sei nervös geworden, da der ganze Vorgang länger als gewöhnlich gedauert habe. "20 Minuten vorher lag sie so da", beschreibt sie und fügt hinzu: "Und ich dachte mir, es dauert mir schon zu lange." Per FaceTime habe sie ihren Mann angerufen und anhand seiner Tipps das Schaf bei der Geburt unterstützt. "Keine fünf Minuten später habe ich es rausgezogen", erzählt sie freudig. Ein wenig Hilfe habe die Reality-TV-Darstellerin dabei aber von ihrem Schwiegervater Gerald erhalten – der habe das Schaf gehalten, während Cheyenne das Lamm geholt habe. Auch von ihm erntete sie dafür Anerkennung. Seine Worte: "Alle Achtung Mädel, du hast deinem Namen als Chianinahof-Bäuerin alle Ehre gemacht."

Im Jahr 2021 tauschte die Schwester von Jimi Blue (33) und Wilson Gonzalez Ochsenknecht (35) das Großstadtleben gegen das auf dem Bauernhof. Ein Schritt, den das Model bis heute nicht bereut. Österreich ist inzwischen zur Heimat der 24-Jährigen geworden – und das hätte sie zukünftig auch gerne auf ihrem Pass stehen. "Ich möchte endlich die österreichische Staatsbürgerschaft haben", erklärte Cheyenne vergangenes Jahr im Interview mit Kleine Zeitung.

Instagram / cheyennesavannah Schafe von Cheyenne Ochsenkechts Chianinahof

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht, Influencerin

