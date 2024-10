Fans sicher: Zwischen Andrew Garfield und Amelia läuft etwas

Andrew Garfield (41) ist frisch getrennt – vor wenigen Tagen gab seine Ex-Partnerin das Aus ihrer Beziehung bekannt. Wenn es nach den Fans des Schauspielers ginge, dann wartete da schon die nächste Romanze auf ihn. Am Freitag wird er in dem beliebten YouTube-Format "Chicken Shop Date" mit Amelia Dimoldenberg (30) zu sehen sein. Seit ihrem flirty Interview vor fast zwei Jahren warten die Fans der Show sehnsüchtig auf diese Folge. "Ich bin überzeugt, dass dies das letzte 'Chicken Shop Date' sein wird, da sie offensichtlich füreinander bestimmt sind und sich nie wieder mit jemand anderem treffen werden", spekuliert ein Fan hoffnungsvoll auf Instagram, während manch andere schon von einem Heiratsantrag träumen.

Doch warum sind die Fans so überzeugt davon, dass Amelia und Andrew das Potenzial für eine große Liebesgeschichte haben? 2023 ging ein Clip der beiden auf TikTok viral – während eines Interviews auf dem roten Teppich der Golden Globes flirteten die Journalistin und der Spiderman-Darsteller intensiv miteinander. "Wir müssen aufhören, uns so zu treffen", leitete Amelia damals das Gespräch ein. Daraufhin unterhielten sie sich darüber, wie kompatibel sie als romantische Partner wären. "Ich glaube nicht, dass wir das erforschen sollten", meinte Andrew plötzlich und gestand: "Ich habe Angst davor, was daraus werden könnte, und ich bin noch nicht bereit dafür."

Die Beziehung zu seiner Ex-Freundin Dr. Kate Thomas hielt Andrew stets sehr privat – daher wusste auch zunächst niemand von der Trennung, bis die spirituelle Mentorin dieses Geheimnis vor wenigen Tagen selbst ausplauderte. Auf Instagram wurde sie gefragt: "Bist du noch mit Andrew Garfield zusammen? Wenn ja, sag ihm bitte, dass ich ein Fan von ihm bin." Kate antwortete darauf ganz ungeniert: "Wir haben uns vor Monaten getrennt, aber ich bin sicher, dass er sich freut, zu wissen, dass er geliebt wird."

Getty Images Amelia Dimoldenberg, März 2024

Getty Images Andrew Garfield, Schauspieler

