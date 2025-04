Die Eltern von Daymian Weiß wollen ein siebtes Kind

Reality-TV-Star Daymian Weiß hat nicht nur vor den Kameras ein spannendes Leben, sondern auch in seiner Großfamilie geht es lebhaft zu. In einer Pressemitteilung von RTLZWEI sprach er jetzt offen darüber, dass er sich sicher ist, dass seine Eltern ein weiteres Kind bekommen werden. "Sechs Kinder haben meine Eltern schon, da kommt aber sicher noch ein siebtes. Meine Eltern lieben Kinder", verriet Daymian. Offenbar ist das Familienglück in seinem Elternhaus ungebrochen.

Daymian schilderte zudem, wie humorvoll und offen bei ihnen über solche Themen gesprochen wird. Der Realitystar erklärte, dass bei ihnen kein Thema ein Tabu sei: "Wir reden über alles, ob man will oder nicht." Mit einem Augenzwinkern fügte er hinzu, dass selbst seine Mutter keine Hemmungen habe, offen über Familienplanung zu sprechen. "Es ist nicht unbedingt cool, wenn Mama sagt, 'Andrew, du musst wieder ran'", witzelte er weiter über die familiäre Offenheit.

Daymian, der unter anderem durch seine Auftritte bei Germany Shore bekannt wurde, lässt seine Fans oft an seinem turbulenten Leben teilhaben. Neben seinen Projekten in der Medienwelt spielt seine Familie eine zentrale Rolle in seinem Alltag. Die Verbundenheit und Nähe, die er in seinem Elternhaus erlebt, scheinen ihn auch in seiner beruflichen Laufbahn zu prägen. Auf Social Media gibt er immer wieder Einblicke in das bunte Familienleben und zeigt, dass der familiäre Zusammenhalt im Hause Weiß großgeschrieben wird.

Instagram / die_weissens Daymian Weiß mit seiner Familie, April 2024

Instagram / daymianweiss Daymian Weiß, Realitystar

Würdet ihr auch gern in einer Großfamilie leben? Klar, das ist doch total spannend mit so vielen Kids. Da ist immer was los! Puh, das wäre mir viel zu stressig. Ergebnis anzeigen